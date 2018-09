Người phụ nữ mang bầu đu cửa ôtô đánh ghen

Thấy cô gái bám chặt cửa, người đàn ông trong xe vẫn rú ga phóng đi, sau đó xuống xe quát mắng, dọa nạt.

Tối qua, video ghi lại cảnh cãi vã, xô xát giữa một người đàn ông đi ôtô và một người phụ nữ đang mang bầu được Facebooker Trịnh Mai Hương ghi lại và đăng tải trên trang cá nhân. Video này nhanh chóng được phát tán trên các diễn đàn mạng và trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.

Người phụ nữ đang mang bầu đu cửa ô tô đánh ghen Theo đó, cô gái đang mang bầu bắt quả tang chồng mình ngoại tình nên đã cãi vã, “làm cho ra nhẽ”. Tuy nhiên, người đàn ông nhất quyết không ra khỏi xe, thậm chí vẫn rú ga, phóng xe đi thêm một đoạn, còn cô gái bám chặt cửa, đu theo xe. Sau khi dừng xe lại, người đàn ông đã ra khỏi xe và dọa nạt, xô ngã cô gái mặc cho người này liên tục nói đang có bầu. Cả hai đều dùng những lời lẽ thô tục, chửi bới nhau ngay trên phố.

Cách đây vài giờ, người đàn ông xuất hiện trong video đã lên tiếng thuật lại diễn biến: "Cũng không ngờ mình lại có ngày như thế này, việc tối qua mình đi cùng cô bạn đi ăn và bạn ấy có ngỏ lời muốn xin làm chỗ mình. Trước đấy vợ mình có sở thích định vị bằng điện thoại, đó là lý do vợ mình định vị được nơi mình đỗ xe. Mình đỗ xe chờ bạn trai bạn ấy đến đón (lúc đấy trời đang mưa), một lúc sau vợ mình tới thì đã túm tóc và đánh luôn bạn nữ này mà chưa biết lý do ra sao, cứ giằng co như vậy cả mình và bạn nữ đều khuyên vợ mình có gì vào xe nói chuyện đàng hoàng, vợ mình vẫn không kiềm chế được. Mình phóng ga đi để cho vợ buông tay ra vì khi ấy cứ giật tóc và tát bạn kia thì không ngờ lại bám vào xe như vậy, giờ hối hận lắm. Lúc đấy mình thật không biết giải quyết ra sao, mình có tát vợ 3 cái vì cũng giận khi bảo vợ không nghe, có gì thì vào xe nói chuyện cứ phải tay chân như vậy".

Sự việc đã khiến nhiều người bức xúc, bất bình với hành động của người chồng. Đại đa số đều cho rằng: "Người ngoài khó phân định được ai đúng ai sai, cả hai người đều to tiếng, cãi vã nhau, cô vợ thì cũng chẳng vừa, lấy cả đá ném chồng. Nhưng việc đánh phụ nữ, lại là phụ nữ đang có bầu thì với lý do nào cũng không thể chấp nhận được".

Maruko Chan