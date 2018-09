Ngực nhỏ thì đã sao

Những người hay khoe ngực và các cô gái ăn mặc kín đáo chỉ khác nhau ở chỗ: Một cô biết giữ và cô còn lại thích khoe.

ImaGoodGirl

“Đàn bà ngực nhỏ thì vứt xó cho rồi!”

Thật ra tôi cũng có chút tự ái khi nghe câu nói từ một chàng trai bàn bên trong quán café đang ngồi với khá nhiều gã đàn ông tụ tập. Hẳn là bên ấy chắc mát mẻ lắm vì "gió" cũng to đến mức tạt ngang sang bên này. Tôi chỉ biết cười khẩy cho câu nói ấy.

Ông bà tôi vẫn bảo rằng: “Đàn bà ngực to thì sau này dễ nuôi con”. Nhưng cái thời xa xưa ấy, phụ nữ luôn “kín cổng cao tường” khi ra đường bởi sự hà khắt của quan niệm, lễ nghĩa. Còn bây giờ, những cô hot girl nếu muốn hút đàn ông chắc phải đánh cả chục lớp phấn, tô hàng đống môi son và không quên diện những chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn kéo trễ hết cỡ. Ấy mà đụng đến thì các nàng lại nhảy đỏng lên mà quát: “Áo croptop thì phải thế chứ”.

Bản thân tôi nghĩ, bộ ngực không chỉ để nuôi con nhưng cũng chẳng phải là vũ khí duy nhất của đàn bà. Và tôi khẳng định rằng, kích cỡ không phải là yếu tố quyết định cho mọi cuộc “vui” của đám mày râu ngoài kia. Bởi vì thứ nhất, là hầu hết 80% đàn ông luôn bị ngộ nhận về kích cỡ ngực của con gái. Các anh chỉ thấy các nàng khoe và trố mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn. Song sự thật là bên dưới đó có cả tấc mút độn để nâng lên hết cỡ. Và các anh luôn mạnh miệng chê bai những cô gái nào ăn mặc kín đáo, không hở chỗ này chỗ kia là: lép xẹp, màn hình phẳng, hai lưng... Thật ra những người hay khoe ngực và những cô ăn mặc kín đáo chỉ khác nhau ở chỗ: Một cô biết giữ và cô còn lại thích khoe.

Chuyện ngực nhỏ, ngực to cũng tương tự thế. Tôi có vài cô bạn luôn than vãn: “Trời ơi ngực tớ bé quá”, hoặc “Ăn mãi mà ngực chẳng to”. Thế các bạn đã tự soi gương lại bản thân mình chưa? Cô nào cũng gầy tong teo thì vòng một như thế là quá cân xứng. Không lẽ các nàng muốn trưng cả cặp dưa hấu to đùng trong một cái đĩa cỡ trung bình sao?

Ngày xưa phụ nữ hiếm ai to tròn, căng mọng lắm các nàng ạ. Vì chiến tranh nên miếng ăn kiếm được còn hơn cả vàng miếng bây giờ. Vậy thì đã sao khi các bà các mẹ vẫn nuôi được không những một mà cả chục người con với thân hình gầy gò và không “khủng” đó. Tôi vẫn thấy phụ nữ ngày xưa đáng học hỏi và noi theo hơn bao giờ hết, nhất là trong khoản sinh đẻ và nuôi ngần ấy người con dưới tiếng bom cưa, đạn nổ rung trời.

Bạn có thể buồn vì ngực nhỏ một chút nếu nó khiến bạn không cảm thấy tự tin khi mặc những chiếc đầm cúp ngực. Nhưng đừng buồn vì nếu nó trở thành lý do khiến bạn không kiếm được một người đàn ông xứng đáng với mình. Vì bản thân anh ta cũng quá nông cạn khi chọn người yêu dựa trên số đo vòng một. Vậy nên, có sao dùng vậy nhé những cô gái ơi. Còn nếu chàng nào cảm thấy bất bình, xin mời nhìn lại mình trước khi đòi hỏi quá cao về phụ nữ.

Chốt lại vấn đề: Ngực to hay ngực nhỏ vẫn có thể làm mẹ, vẫn có thể nuôi con và vẫn có thể tự biến mình trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người. Vì thực ra cuộc đời này cần trí thông minh là một bộ ngực to.