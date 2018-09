Ngày đầu mặc đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines

2/7 là ngày đầu tiên các tiếp viên Vietnam Airlines chính thức diện đồng phục mới vốn đã được chỉnh sửa so với phiên bản ra mắt ba tháng trước.

Hôm qua 2/7, Vietnam Airlines tiếp nhận tàu bay thế hệ mới A350-900 XWB đầu tiên, đồng thời công bố chương trình nâng cấp dịch vụ 4 sao và hệ thống nhận diện thương hiệu của Vietnam Airlines. Đây cũng là ngày đầu tiên các tiếp viên diện đồng phục mới vốn đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng so với phiên bản được ra mắt từ ba tháng trước.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ngay sau đó, trên Facebook hàng loạt hình ảnh về mẫu đồng phục mới của Vietnam Airlines được chia sẻ. Theo thông tin chính thức từ Vietnam Airlines, đồng phục mới cho nữ tiếp viên có ba màu thay vì hai như công bố trước đây. Trong đó, đồng phục màu vàng dành cho các nữ tiếp viên trưởng và nữ tiếp viên khoang thương gia (hạng C), đồng phục màu xanh ngọc dành cho các nữ tiếp viên hạng thường (hạng Y) và đồng phục màu xanh dương dành cho nữ nhân viên mặt đất. Chất liệu may bộ đồng phục mới cũng được thay đổi, mềm và co dãn hơn, thuận tiện cho công việc.

Đồng phục của nam tiếp viên hạng thường là sơmi trắng kèm suit xanh, điểm nhấn là chiếc cà-vạt màu xanh dương nhạt, còn nam tiếp viên trưởng sẽ được nhận diện bằng cà-vạt màu vàng.

Đồng phục màu vàng dành cho các nữ tiếp viên trưởng và nữ tiếp viên khoang thương gia.

Đồng phục màu xanh ngọc dành cho các nữ tiếp viên khoang hạng thường.

Đồng phục màu xanh dương dành cho nữ nhân viên mặt đất.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều về mẫu đồng phục được thay đổi trước đó nhưng ngay khi những hình ảnh này được đăng tải đã có rất nhiều ý kiến tích cực về đồng phục mới của Vietnam Airlines.

Bạn Minh Thu 153 viết: "Mình thấy rất gọn gàng, lịch sự, dễ làm việc. Tuy bộ màu đỏ thướt tha đẹp hơn nhưng mình thấy hơi khó làm việc, nhìn rất vướng víu". Đồng quan điểm Đ.H nhận xét: "Nhìn đẹp mà, gọn gàng, thanh lịch. Chắc tại chưa quen mắt thôi, sau 1 thời gian nữa sẽ thấy thích" .

"Có thể là cái màu mới này không đẹp bằng màu đỏ trước thật nhưng mà cứ thử nghĩ xem: bay cả một thời gian dài, lại ở trên tít trên cao, nhìn thấy màu đỏ lâu quá dễ gây ức chế, mệt mỏi, căng thẳng, bí bách. Tông màu mới nhạt hơn sẽ tạo sự thoải mái, thoáng đãng về mặt tâm lý. Màu sắc cũng ảnh hưởng đến tâm trạng đó", nickname ILynn thẳng thắn phân tích.

Áo khoác ngoài cho mùa lạnh.

Vân My

Ảnh: Facebook