Nam thanh niên thoát chết khi ngã trước mũi xe tải

Đoạn video cho thấy anh chàng đã rất may mắn sau cú ngã xe đột ngột.

Nam thanh niên ngã xe may thoát chết trước 'mũi' xe tải

Tài khoản Sinh Phạm vừa chia sẻ một đoạn video cho biết, khi đang lưu thông trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM sáng ngày 27/5, anh chứng kiến một nam thanh niên điều khiển xe máy không may bị ngã do đường trơn, ngay trước mũi xe tải. Anh viết: "Rất may bác tài xế xe tải đã phanh kịp. Mình cũng bị một phen hú hồn hú vía".

Facebooker Giang Giang bình luận: "Quá may cho anh xe máy nhé, anh này về phải tạ ơn bề trên che chở ngay đi thôi. Mà bác xe tải cũng phúc quá cơ. Suýt chút nữa thì thành chuyện không hay rồi".

Nhiều bình luận cho rằng, xe tải chạy trong nội thành với tốc độ chậm nên xử lý nhanh và kịp thời như vậy không có gì quá ngạc nhiên. Facebooker BinhBacBo nói: "Mình sợ nhất là đi cạnh xe tải, nói thật chứ cứ nhìn thấy xe tải chạy gần là mình đi với tốc độ... con rùa và áp sát vô lề phải luôn. Anh thanh niên trong video mình quan sát thấy đi hơi nhanh đó".

Tài khoản VoiVoiLua nói: "Mình thì thấy bạn lái xe này đi chậm, chẳng qua là bị đen té rớt, mình nhớ hồi bé đang đi mình cũng bị viên gạch của nhà đang xây rớt từ tầng trên xuống, cách có một gang tay là vô đầu rồi. Lúc đó hồn vía mình lên mây luôn. Nghĩ lại vẫn thấy hãi".

An Nhiên