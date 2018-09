Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu để giữ lời hứa 'câu like'

Tối 20/9, video quay lại cảnh một nam thanh niên tự tẩm xăng, đốt mình rồi lao xuống kênh Tân Hóa, quận 11, TP HCM phát tán trên nhiều trang mạng và thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu để giữ lời hứa 'câu like'

Theo video người này mặc áo khoác, tự tẩm xăng lên người, khi lửa bén vào quần áo đã nhanh chóng lao xuống con kênh để dập lửa. Người xem cũng nghe thấy giọng nói của người quay: “Cháy rồi, nhảy xuống đi”.

Nguyên nhân của sự việc này là một màn "câu like". Ngày 19/9 trên trang cá nhân, Facebooker Nguyễn Tiến đăng tải bức hình của mình kèm theo chia sẻ: "Việt Nam nói là làm. Bức hình này đủ 40.000 like tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đổ người rồi nhảy cầu Tân Hóa. Đủ like sẽ làm, tôi nói tôi làm. Share mạnh có cái hay hấp dẫn để xem". Bức ảnh đã đạt được số lượt like vượt qua con số mà chủ nhân mong muốn nên thanh niên này đã thực hiện đúng lời hứa của mình.

Sự việc khiến đại đa số đều tỏ ra ngán ngẩm trước hành động “sống ảo, câu like” của một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay: “Bố mẹ đẻ ra chưa trả ơn được ngày nào. Tổ quốc kêu gọi đi gìn giữ non sông thì trốn. Rảnh rỗi đi làm 3 cái chuyện tầm phào không ra đâu vào đâu này, like có ăn cho no được không mà sao bây giờ bọn trẻ cứ thích nhiều like vậy hả trời”, Facebooker Phong Trần bức xúc lên tiếng.

Một tài khoản khác cũng chia sẻ: “Hành động ngông cuồng, điên rồ. Đi câu 3 cái like ảo vớ va vớ vẩn, người ở trên mạng chả quen chả biết gì mình, thấy tò mò lại chẳng mất gì thì người ta like để xem bạn hùng hồn đến đâu chứ người ta cần gì biết bạn sống chết như nào. Bạn đi đổi mạng sống của mình lấy 40.000 like và làm cho nút like kia không khác gì công cụ giết người rồi đấy.

Hay như nickname NooKun cũng bình luận: “Thật dại khờ không để đâu cho hết. Để có 40.000 like ảo đi tự tẩm xăng đốt mình, lỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao. Có những người vì tai nạn, vì bẩm sinh sinh ra đã chẳng may mắn có được cơ thể lành lặn, người ta ao ước bao nhiêu thì bạn này lại đi tự hủy hoại bản thân bấy nhiêu. Thật hết muốn nói”.

Hiện tại vẫn chưa biết số phận nam thanh niên này như thế nào.

Maruko Chan