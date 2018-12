Chàng trai dùng tấm chăn dày choàng lên người trong lúc chạy xe máy để chống lại cái lạnh của miền Bắc.

Tối 10/12, Facebook Hà Quang Bách đăng tải video ghi lại cảnh một nam thanh niên quấn chăn chạy xe máy trên đường phố Hà Nội. Kèm theo đó là dòng chú thích hài hước: "Cách vượt qua mùa đông ở miền Bắc lúc này". Trên một số diễn đàn, nhiều thành viên cũng tỏ ra bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh chụp khoảnh khắc "có một không hai" này.

Nam thanh niên quấn chăn chạy xe máy trên đường Hà Nội Nam thanh niên quấn chăn đi xe máy.

Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người hy vọng đây chỉ là màn đùa vui của nam thanh niên kia. Họ phản đối cách chống rét này và cảnh báo mọi người không nên bắt chước theo. Một bạn trẻ chia sẻ quan điểm: "Quấn chăn dài lê thê kiểu này coi chừng chăn quấn vào bánh xe rồi lại ngã sấp mặt. Gây tai nạn cho mình đã đành còn gây họa cho những người tham gia giao thông khác. Tưởng thế là hay nhỉ, trường mình sáng cũng có mấy cô gái chẳng hiểu sao cũng quấn cái chăn lên trường nhìn kỳ cục quá".

Chiếc áo phao 'thần thánh' chống chọi mùa đông miền Bắc Chiếc áo phao đang được nhiều bạn trẻ tìm mua.

Từ đêm 7/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi xuống tới 9-11 độ C. Nhiều bạn trẻ cùng rủ nhau tìm mua chiếc áo phao "thần thánh" để giữ ấm. Chiếc áo có thiết kế che kín mặt, có hai lỗ ở vị trí mắt để người mặc có thể nhìn đường. Chỉ cần kéo dây khoá toàn bộ thân trên, bạn sẽ được giữ ấm.

Cherry Trần