Nam thanh niên hứa nhảy từ tầng 4 tòa nhà Bitexco để câu like

Video quay lại cảnh nam thanh niên tuyên bố sẽ nhảy từ tầng 4 tòa nhà Bitexco, TP HCM nếu câu đủ 1 triệu lượt like hiện thu hút sự quan tâm của nhiều người. Kèm theo video nam thanh niên này còn chia sẻ trên trang cá nhân: “Việt Nam nói là làm. Một triệu like tôi nhảy lầu 4 tòa nhà Bitexco. Dám nói dám làm. Dám chơi dám chịu. Què quặt có người nuôi, chết có người chôn”.

Nam thanh niên hứa nhảy từ tầng 4 tòa nhà Bitexco để câu like

Người xuất hiện trong video là Nguyễn Tiến, 21 tuổi, cách đây không lâu, chính thanh niên này cũng từng bị cộng đồng chỉ trích nặng nề bởi màn câu like tẩm xăng tự thiêu sau đó nhảy xuống kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP HCM. Sau khi đoạn video đăng tải và phát tán trên các trang mạng, Nguyễn Tiến lại tiếp tục “hứng gạch đá” từ các Facebooker. Không ít người cho rằng chàng trai này “bị điên”, “đầu có vấn đề” nên mới làm những trò lố này.

Thậm chí, có người còn “bóc mẽ” màn câu like: “Nó chỉ nói ‘đứng từ đây nhảy’ xong quay cái camera xuống đất để đánh lừa. Chứ nó có nói là nhảy tới đâu, nhảy cái gì đâu. Dẹp hết mấy cái trò này đi cho rồi, like có mang ra ăn được hay không mà đứa nào cũng thích nhiều like vậy. Nổi tiếng kiểu này hay ho gì không biết”.

Hay như Facebooker Minh Huyền cũng chia sẻ: "Kết cục của người này sẽ rất bi thảm. Anh ta vốn là loại người cô đơn, cần được sự quan tâm nên làm ra nhiều chuyện để gây chú ý, mặc cho điều đó là tốt hay xấu. Mức độ của những trò lố sẽ tăng theo thời gian, chỉ để chứng minh một việc: 'Tôi nói, tôi làm. Người viết thích làm trò đã đành, những người like còn ác hơn. Từ bao giờ con người ta lại mong ngóng nhìn đồng loại chết như thế nhỉ. Mong rằng mọi người có xem được video này thì cứ phớt lờ đi".

Một tài khoản khác cũng bức xúc chia sẻ quan điểm cá nhân: “Xin lỗi chứ nếu bạn nhảy ở đó bạn có nghĩ hoạt động của tòa nhà, rồi những người có mặt vào lúc đó sẽ ra sao không. Mạng sống của bạn nếu bạn không trân trọng thì cũng chẳng ai giữ được cho bạn nhưng bạn đừng để cái sở thích điên rồ này ảnh hưởng đến người khác”.

Hiện video của Nguyễn Tiến nhận được hơn 284.000 lượt like.

Maruko Chan