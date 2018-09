Nam thanh niên điều khiển hai xe máy cùng lúc như diễn xiếc trên phố

Một diễn đàn nổi tiếng vừa đăng tải video người đàn ông điều khiển một lúc hai chiếc xe máy. Điều đặc biệt là người này vượt qua những quãng đường đông đúc, bật xi nhan rẽ trái, phải và đặc biệt là tránh những chiếc xe khác không chút khó khăn. Video nhận được gần 2.000 lượt quan tâm và hàng trăm bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Người đàn ông điều khiển hai xe máy một lúc

Facebooker Nang Tran chia sẻ: "Sống mấy chục năm trên đời em chưa thấy cảnh như vậy. Không biết anh ấy có an toàn về đến nhà không?". Facebooker Nguyen Manh Hung bình luận: "Tôi sợ ông này quá rồi. Nếu mà gặp trên đường thì tôi né trước cho xin hai chữ bình an". Đồng cảm với nỗi sợ hãi vô hình khi xem xong video, Facebooker Michalle Thao Lee viết: "Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình thấy anh này coi thường an toàn của mọi người và cả chính anh ta nữa! Xin đừng cổ vũ cho hành động này".

Bạn Thực Lực bày tỏ: "Nói thật là mình không thể làm được như anh này, nhưng nếu có cho tiền mình cũng không dám làm. Hình như luật chưa cấm người đi hai xe máy thì phải".

Nhiều độc giả tỏ ý không hài lòng về cách điều khiển phương tiện của anh thanh niên trong clip. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh những lời phê phán dành cho anh chàng này, nhiều Facebooker tỏ ý chế giễu, bạn Quỳnh Phạm nói: "Ngày xưa em cũng lái xe đạp kiểu này suốt, nhưng chỉ lái ở quê thôi chứ không dám đi ra phố". "Hollywood nhìn thấy anh này chắc phải khóc thét luôn", Facbooker Ngô Công Tử cho hay.

Thanh Sơn