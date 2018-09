Nam thanh niên bị đánh hội đồng vì mang tiền ra doạ

Nam thanh niên khoe có tiền bị nhiều người lao vào đánh tới tấp khiến anh ta gục tại chỗ và phải đi cấp cứu.

Mạng xã hội đang lan truyền video ghi cảnh nam thanh niên bị đánh hội đồng nằm gục dưới đường. Theo đó, đêm 14/12, thanh niên này cùng với nhóm bạn đi xe máy đến quán cà phê vỉa hè gần vòng xoay ngã 6 TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Do chủ quán đóng cửa, không phục vụ vì khuya nên nhóm này phản ứng và chửi mắng.

Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Khi công an tới can thiệp thì nhóm này bất hợp tác, một thanh niên trong nhóm cầm cọc tiền và dọa ném chết người dân, đòi "mua" hết công an. Nhiều người dân bức xúc đã lao vào đánh hội đồng khiến thanh niên này gục tại chỗ và phải đi cấp cứu. Sau đó, nhóm người này đã được công an đưa về trụ sở làm việc.

Nam thanh niên đòi 'dùng tiền ném chết người' bị dân đánh hội đồng

Sau khi được đăng tải, đoạn video đang gây xôn xao cộng đồng. Nhiều người cho rằng đây là tội cái miệng làm khổ cái thân. Facebook Dang Nguyen viết: "Cái này là minh chứng cho câu nói rất hay của nhà văn Mark Twain: "Chẳng thà mình không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa". Còn Facebook Binh Kukep bình luận: "Không có cái dại nào bằng cái dại này, cứ nghĩ có tiền là muốn làm gì thì làm à".

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng không nên đánh hội đồng như vậy, nhóm này có gì sai thì để pháp luật xử lý. Facebook Nguyễn Hoàng Long chia sẻ: "Người dân bạo lực quá. Người ta cầm tiền, nói năng linh tinh kệ người ta, quá quắt lắm thì bắt trói, bịt miệng lại chứ tại sao lại đánh người ta đến độ cấp cứu".

Cherry Trần