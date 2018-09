Nam sinh lớp 7 bịa tin em gái bị bắt cóc, gây hoang mang

Người đăng tải thông tin là một nam sinh lớp 7. Học sinh này đã thừa nhận bịa ra câu chuyện bắt cóc trên, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Chiều 30/3, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên (TP Hà Nội), cho biết đã triệu tập lên làm việc người đăng tải thông tin có trẻ bị bắt cóc “hụt” ở Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) vào tối 29/3.

“Người đăng tải thông tin là một nam sinh học lớp 7 trên địa bàn. Học sinh này đã thừa nhận bịa ra câu chuyện bắt cóc trên, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Sau đó, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở gia đình giáo dục nhưng không xử phạt”, ông Chức nói.

Đoạn status chia sẻ của L.B trên Facebook gây hoang mang dư luận - ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện status chia sẻ của Facebook L.B. về việc em gái của người này bị hai kẻ lạ mặt bắt đi gần Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.

Nội dung chia sẻ: "Chết mất! Tối nay 7h30 em gái mình bị bắt cóc ngay tại đèn xanh đèn đỏ, đối diện Thế giới di động, đường vào Khu đô thị Việt Hưng. Bao nhiêu người chờ đèn đỏ mà không ai can thiệp. Sự việc y hệt mấy vụ trên mạng, 3 đàn ông và một phụ nữ trung niên đi 3 xe máy chặn đường con bé. Con mụ tự nhận là mẹ đánh con bé tới tấp kêu bỏ nhà đi mấy hôm, ép con bé lên xe cứ nói là nó đánh. May thay, lên dốc cầu Đuống cầu cứu được hai bác xe ôm, cộng thêm đường cầu tắc con bé mới thoát được. Gia đình đang đi trình báo công an để tường trình lại sự việc vừa rồi. Ai ngờ được nó lại xảy ra gần nhà bao nhiêu người thấy mà không ai can ngăn hay hỏi han gì. May mắn con bé vẫn về được nhà. Ai có con em học sinh sinh viên về muộn trên đường vắng thì hãy cẩn thận, chúng nó quá manh động. Share cho mọi người cùng biết nhé!".

Status xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn, đã được rất nhiều người quan tâm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra sợ hãi trước sự manh động của nhóm “bắt cóc”.