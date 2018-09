MV quảng cáo mới nhất của Sơn Tùng M-TP bị nghi đạo nhạc

Chỉ vừa mới ra mắt, một MV quảng cáo của Sơn Tùng MTP đã bị tố đạo bài Closer (The Chainsmokers và Halsey). Với vị trí là producer, Rhymastic đã lên tiếng phản pháo.

Một diễn đàn vừa đăng tải video so sánh 2 ca khúc Bình yên những phút giây của Sơn Tùng MTP và ca khúc Closer của The Chainsmokers và Halsey. Theo diễn đàn chia sẻ thì 2 ca khúc này có sự tương đồng về giai điệu, nên chàng ca sĩ gốc Thái Bình bị nghi tự ý sử dụng nhạc không xin phép.

Đây không phải là lần đầu tiên, giọng ca Chắc ai đó sẽ về vướng nghi vấn đạo nhạc. Trước đó, những ca khúc của anh gồm Âm thầm bên em, Em của ngày hôm qua, Nơi này có anh… cũng vướng tin đồn "đạo nhái".

Producer Rhymastic phản pháo nghi vấn đạo nhạc trong MV quảng cáo của Sơn Tùng M-TP

Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn video này được đăng tải, producer Rhymastic (tên thật: Vũ Đức Thiện) người hợp tác với Long Halo chịu trách nhiệm hòa âm, phối khí cho ca khúc này đã ngay lập tức lên tiếng. Anh đưa ra những dẫn chứng đanh thép:

“1. Về mặt hòa âm:

- Bài trà xanh: C# - D#m - F# - G#

- Bài Closer: D - E - F#m - E

Như vậy, khác nhau cả về từng hợp âm, lẫn cách lên xuống hợp âm trong một vòng hòa âm.

2. Về mặt tiết tấu tiếng Lead (Trong trường hợp này là 2 tiếng Synth)

- Bài trà xanh: Tiết tấu nửa đầu sử dụng tiết tấu nhanh (1/16 của 1 bar, tức là 1 ô nhịp) và nửa sau dùng đảo phách.

- Bài Closer: Tiết tấu đều nhau hầu hết toàn bộ drop (1/8 của 1 bar)

Như vậy, khác nhau hoàn toàn về tiết tấu.

3. Về mặt trống:

Cả 2 bài đều là dòng Future Bass, vì thế tiết tấu trống giống nhau là chuyện bắt buộc. Có thể nhìn bất cứ bài Future Bass nào trên thế giới như Stay (Zedd), Paris (The Chainsmokers), Something Just Like This (Coldplay ft. The Chainsmokers), Fxxk It (Big Bang)... đều sử dụng nhịp trống "twerk"/ hip hop như vậy.

4. Về mặt tempo (Tốc độ):

Như phần 3, cả 2 đều là Future Bass nên phải tuân theo nguyên tắc của dòng Future Bass về mặt tempo".

Cuối cùng, tác giả ca khúc Yêu 5 khẳng định: "Đừng để những người không có chút am hiểu nào về nhạc lý thao túng và nhồi sọ cho những điều ngớ ngẩn nữa. Năm 2017 rồi!".

Rhymastic là producer, rapper kiêm nghệ sĩ sáng tác của team Space Speakers từ năm 2011. Các sản phẩm anh đã tham gia sản xuất, hòa âm có Sâu trong em (Bích Phương), Melody (Phương Linh), Khi bên em (Cường Seven)…

Rhymastic ngay lập tức phản pháo.

Dòng đáp trả của Rhymastic nhanh chóng nhận được sự đồng tình của khán giả. Tài khoản Tâm Thanh Nguyễn viết: "Chỉ thấy bài mới của Sơn Tùng không hay như mấy bài trước chứ chả thấy giống Closer chỗ nào cả. Đứa nào bảo giống thì tai nó mới có vấn đề ý". "Anh nói đúng quá. Anti thì ra chỗ khác chơi. Ở đây người ta chỉ phân tích riêng bài này thôi. Người chưa học nhạc như tôi nghe qua cũng không thấy giống tí nào rồi", một tài khoản khác chia sẻ.

MV "Bình yên những phút giây" của Sơn Tùng M-TP là MV quảng cáo cho một nhãn hàng. Chỉ sau 3 ngày ra mắt, MV này đã có hơn 3,7 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là sản phẩm âm nhạc cuối cùng Sơn Tùng M-TP hợp tác với ông bầu Quang Huy trước khi ra tách riêng.

Ying Ying