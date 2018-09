Mùa đông về trên những con phố, nghe đâu đó bài hát quen thuộc về Giáng sinh rộn lên từ các quán cafe bên đường.

Hoa Mùa Nắng

Khi những chiếc lá vàng cuối cùng rớt xuống, mùa thu cũng bỏ ta đi chẳng dùng dằng níu giữ. Chút gió lạnh đầu mùa bao trọn cả con tim báo hiệu một mùa đông với những cảm xúc thăng hoa nhất đang về và một mùa Giáng sinh nữa lại đến bên các thành đường lung linh đầy màu sắc. Tất cả như vẽ nên một bức tranh đẹp và lãng mạng về một mùa đông lạnh nhưng ấm áp những yêu thương.

Mùa đông về, thèm cái cảm giác thật ấm áp bên bữa cơm gia đình, một chút hơi ấm từ bát cơm bốc lên thơm phức xen lẫn mùi thức ăn nhè nhẹ… chợt thấy lòng nhớ quê da diết. Mùa đông này ở quê đang vào mùa vụ, lạnh thế nhưng vẫn trầm mình xuống ruộng để gieo trồng bắt đầu cho một mùa vụ mới hứa hẹn bội thu. Cuộc sống bình dị nơi đồng quê trong những ngày đông lạnh chỉ đơn giản với tách trà nóng của những người nông dân chân chất truyền nhau những kinh nghiệm về sản xuất, chia sẻ những câu chuyện về gia đình, con cái với nhau. Và những người con xa nhà, xa quê như chúng ta sẽ có những lúc thèm cảm giác như thế.

“Khi giá rét mưa phùn cùng tràn xuống

Bàn tay ai tê cóng nước chạm vào

Nhớ thân gầy cha quê nhà chẳng khỏe

Giữa gió mùa giữa cái lạnh buốt xương…

Ngôi nhà nhỏ núp dưới bóng quê hương

Có bụi chuối gió đưa thêm xào xạc

Có cánh cửa khép hờ cùng gió bão

Đựng niềm vui, tiếng cười nói rộn vang…

Khi xa nhà, khi đông lạnh đã sang

Con nhớ nhà nhớ ổ rơm ngày ấy

Nhớ vòng tay... mẹ ơi… sao quen thuộc

Giữa mùa đông bỗng thấy ấm lạ lùng…”

(Vòng Tay mùa đông - sưu tầm)

Mùa đông về trên những con phố, nghe đâu đó bài hát quen thuộc về Giáng sinh rộn lên từ các quán cafe bên đường và những shop thời trang, trung tâm mua sắm hay siêu thị lại trang trí rực rỡ đèn màu với hình ảnh ông già Noel, người tuyết cùng những con tuần lộc thu hút nhiều người đến xem và không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đông về… những đôi tình nhân tay trong tay bên nhau cảm giác như mùa đông tan biến trong họ.

Công sở cũng thêm vui hơn với những chiếc áo khoác đầy màu sắc của các chị em khoe sắc, cùng nhau lên kế hoạch thi đua trang trí văn phòng để đón Giáng Sinh, các anh thì chuẩn bị hóa trang thành ông già Noel đi phát quà cho các bé con em của anh chị em trong công ty, mọi thứ diễn ra thật tưng bừng và nhộn nhịp như bài hát “Jingle bells” vang lên.

“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way;

Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way;

Oh! what fun it is to ride in a one-horse open sleigh...”



Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp về rồi. Chúc cho mọi người có một mùa Giáng sinh thật ấm áp!