Mr. Đàm và các sao Việt trở thành fan của 'bà ngoại xì tin'

Sau khi xem đoạn video bà ngoại "hờn dỗi" vì cháu ép ăn, các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Nguyên Vũ... bất ngờ trở thành fan của bà.

Mr.Đàm và các sao Việt trở thành 'fan cuồng' của bà ngoại xì tin

Video do bạn Nguyễn Ngọc Phú cũng là cháu ngoại của bà đăng tải. Nhân vật chính là bà Phạm Thị Danh (89 tuổi) đã lấy tiếng cười của người xem bởi sự phong cách trẻ trung, dễ thương. Cụ thể, mỗi khi bị cháu ép ăn cơm, bà ngoại lại than no rồi. Anh chàng Phú liên tục phải trêu đùa bà ngoại để bà ăn được nhiều hơn, thậm chí còn phải "xuống nước": "Một muỗng cuối cùng thôi, có gì sót trời hại con".

Cộng đồng tỏ ra thích thú trước đoạn đối thoại của bà Danh và cháu ngoại. Đáng chú ý, những sao Việt tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Nguyên Vũ cũng tỏ ra hào hứng, thừa nhận 'phát cuồng' vì người bà ngoại này. Mr. Đàm đã chia sẻ lại đoạn video lên trang cá nhân kèm nhiều lời có cánh, thậm chí nam ca sĩ còn nhắn tin trực tiếp tới anh chàng Ngọc Phú, cháu ngoại bà Danh để bày tỏ sự yêu mến.

Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp nhắn tin với bạn Ngọc Phú, cháu ngoại bà Danh để bày tỏ sự yêu mến.

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng nhắn tin bày tỏ sự hâm mộ.

Tài khoản Ai Pham bình luận: "Thật đáng khen, con rất hiếu thảo. Thời buổi này kiếm được đứa cháu như con hơi khó đó". "Chúc mừng em được idol nhắn tin cho. Ngoại dễ cưng quá trời, em thật may mắn vì còn ngoại để yêu thương chăm sóc", Facebooker Bự Cầm chia sẻ.

"Nếu con có gì sai sót trời hại con, ui trời ơi cười sái hàm luôn, miệng ngoại móm mém dễ thương quá, tui no rồi tui hông ăn, mấy người ăn đi. Chúc bà luôn khỏe mạnh, sống thọ cùng con cháu", một Facebooker khác viết.

Ying Ying