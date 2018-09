Minh Tiệp rán trứng không cần lửa dưới trời nắng

Thử nghiệm rán trứng dưới trời nắng trên ban công giữa trưa hè, diễn viên Minh Tiệp không ngờ trứng "chín ngon lành".

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp vừa chia sẻ hình ảnh anh thử nghiệm rán trứng dưới trời nắng như đổ lửa ở Hà Nội. Kèm theo đó, nam diễn viên viết: "Đây là bối cảnh lúc trưa mình đi làm về. Tò mò với nhiệt độ gần 50 độ C, tráng trứng ngoài ban công ăn tạm. Không cần bếp vẫn chín mới hay chứ. Và cuối cùng đã chín ngon lành".

Minh Tiệp rán trứng dưới trời nắng trên ban công.

Dưới bình luận, nhiều người tỏ ra thích thú và cho biết sẽ bắt chước anh thử nấu ăn giữa thời tiết nóng kỷ lục. Facebook Đàm Thùy Dương viết: "Chín luôn hả anh. Để mai em cũng rán thử". Tài khoản Nguyễn Minh Đức góp ý: "Kiếm mấy ổ bánh mì ăn ốp la luôn bạn ơi. Không thể nào nóng hơn. Quá khủng khiếp!".

Trước một số ý kiến cho rằng nam diễn viên đang troll fan, Minh Tiệp cho biết, anh không nói xạo: "Tất nhiên là thật, nhưng phải để một lúc mới chín. Không chín hẳn nhưng cũng chín tới".

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đỉnh điểm nhất từ đầu mùa đến nay. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nền nhiệt phổ biến của các tỉnh Bắc Bộ những ngày này là 35-38 độ C. Ở những địa danh như Tĩnh Gia, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa); Tây Hiếu (Nghệ An); Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Nho Quan (Ninh Bình) mức nhiệt thậm chí cao hơn 40 độ C.

