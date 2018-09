Minh Hằng đáp trả khi bị chê lùn: 'Chân ngắn nhưng não không được ngắn'

Cách trả lời đầy ẩn ý của nữ ca sĩ trước những lời chế giễu cô 'lùn một mẩu' tại The Face đang nhận được nhiều lời khen của fan.

Trên story instagram, Minh Hằng vừa đăng bức ảnh đi chân đất khi ngồi cùng các huấn luyện viên và host The Face Nam Trung, kèm lời chia sẻ: "Tuy chân ngắn nhưng não không được ngắn. Tuy cũng rất đau nhưng quyết không bỏ cuộc".

Cách đáp trả đầy ẩn ý và sâu cay của Minh Hằng trước những lời chế giễu qua tấm hình "dìm hàng" cô "lùn một mẩu" tại The Face đang nhận được nhiều lời khen của fan. Người dùng Bmy0018 viết: "Con biết mỗi bước chân cô đi là cả một sự cố gắng, vừa đau chân lại vừa chỉnh dáng làm sao cho thật đẹp. Con không biết nói sao nữa, dù ở xa nhưng con sẽ ủng hộ cô hết mình, thương cô nhiều lắm, sẽ luôn ở bên cô". Còn thành viên Vi Thảo chia sẻ: "Thương lắm cô gái tháng 6 này lắm, cố lên Minh Hằng nhé. Rất ghét những người "dìm hàng" và chê bai cô qua tấm hình chụp sai góc ngày hôm qua".

Minh Hằng đáp trả khi bị chê lùn: 'Chân ngắn nhưng não không ngắn'.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ca sĩ Minh Hằng "lùn một mẩu" ở hậu trường trong buổi casting thứ 2 của chương trình The Face Vietnam 2018, chiều 6/6. Giọng ca Một vòng trái đất bị người chụp "dìm hàng", chọn góc cao lấy hình đã khiến chân nữ ca sĩ trở nên siêu ngắn so với hình ảnh cô trình diễn trước đó do các nhiếp ảnh gia chụp. Sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhận được hàng trăm bình luận, đặc biệt các antifan đã vào chế giễu. Có người nhận xét nhìn Minh Hằng chẳng khác một chú lùn, một số khán giả còn lưu lại, dùng phần mềm photoshop cắt ghép kèm với các bình luận hài hước.

Bức ảnh chụp Minh Hằng trong hậu trường khi không đi giày cao gót (phải) lan truyền trên mạng xã hội.

Cherry Trần