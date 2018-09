Midu và MC Thảo Vân bênh Harry Lu khi nam diễn viên bị chê bai ngoại hình

Midu và MC Thảo Vân đều cho rằng vẻ ngoài hiện tại của Harry Lu cũng vẫn điển trai.

Mới đây, Harry Lu xuất hiện đã khiến không ít khán giả thấy bất ngờ vì diện mạo mới. Nhiều người cho rằng các đường nét trên gương mặt nam diễn viên có nhiều điểm khác biệt khác xa so với trước khi anh gặp tai nạn vào tháng 2/2017.

Tài khoản Cao Mai bình luận: "Mũi mới to với ngắn hơn mũi cũ nên hèn gì nhìn khác quá, trước đẹp trai hơn mà". "Nhìn mắt đờ đẫn có vẻ như dùng rất nhiều thuốc an thần, đôi mắt phản ánh đầu óc đang nặng trĩu, gương mặt cũng như ánh mắt không tỉnh táo lắm. Tóm lại khác hẳn, với khuôn mặt này thì chắc không trụ lại với showbiz được nữa rồi", Facebooker Diệu Linh nói. "Mặc dù rất thông cảm và thương nhưng mình thấy thực sự là không còn đẹp nhiều so với trước", người dùng Facebook Mai Chi nhận xét.

Ngoại hình hiện tại của Harry Lu khiến nhiều người bất ngờ.

Trước những lời chê bai, nữ diễn viên Midu đã lên tiếng bênh vực Harry Lu. Cô viết: "Trải qua tai nạn và phẫu thuật bạn ấy đã chịu rất nhiều tổn thương. Nên đừng mang hình ảnh bạn ấy ra so sánh lung tung nữa được không ạ. Dù đẹp hay không đẹp trong mắt người khác, bạn ấy vẫn luôn là soái ca trong mắt mình. Đối với mình và những fan yêu quý, bạn ấy luôn đẹp. Vậy là được rồi".

Kèm theo những lời động viên, nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng còn đăng tải bức hình mà cô chụp trộm Harry Lu đang ngủ, Midu tiết lộ rằng cô đã cố tình chụp ảnh "dìm hàng" anh nhưng có vẻ như việc đó không thành công.

Midu lên tiếng bênh vực Harry Lu.

Cùng quan điểm với Midu, MC Thảo Vân cũng có những chia sẻ: "Em ấy bị tai nạn nên phải phẫu thuật đến 20 lần để có được gương mặt như hiện giờ. Tận 20 lần và đâu phải đã hết, rồi sẽ còn những đau đớn tiếp tục phải chịu khi trên mình đã có những vết thương. Mình cứ ngỡ đương nhiên là mọi người phải thấy cảm thông, chia sẻ chứ thế nhưng vẫn có những người chỉ trích, thất vọng này kia về dung mạo mới. Trời ơi, các bạn làm sao thế? Trái tim của các bạn đâu rồi? Làm sao còn có thể kêu ca thất vọng trước sự bất hạnh của người khác một cách vô lý và lạnh lùng đến thế".

MC Gặp nhau cuối tuần hy vọng nếu có thể mọi người hãy mở rộng lòng mình và tử tế với nhau hơn. Qua đây, cô cũng gửi những lời chúc tốt đẹp tới Harry Lu và khen ngợi ngoại hình hiện tại của anh cũng vẫn điển trai.

MC Thảo Vân cũng chia sẻ quan điểm khi Harry Lu bị chê bai ngoại hình.

Tài khoản Rainie Nguyen viết: "Dù sao cũng không phải anh ấy muốn vậy, còn sống khỏe mạnh đối với một người từng trải qua tai nạn nghiêm trọng đã là điều may mắn rồi". "Đôi khi miệng lưỡi thiên hạ chỉ là lửa để luyện tâm cho đàn ông. Hi vọng bạn vững tâm, mạnh khỏe để cống hiến nhé", tài khoản Hải Vito chia sẻ.

"Không biết rõ hoặc không đồng cảm cũng miễn bình luận. Con người ta bây giờ buông lời gì cũng hời hợt dễ dàng quá", một Facebooker khác phát biểu.

