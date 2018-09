Mic hát karaoke di động tự phát nổ khi đang sạc

Camera an ninh đã ghi được lại cảnh chiếc micro bluetooth chuyên dùng để hát karaoke khá phổ biến thời gian gần đây tự phát nổ trong lúc đang sạc tại công ty máy tính Thăng Long, Hà Tĩnh vào khoảng 7h tối ngày 5/2.

Cảnh báo micro hát karaoke tự phát nổ khi đang sạc

Người đăng tải đoạn video trích xuất từ camera an ninh là Facebooker Nguyễn Ngọc Sáng. Anh này cũng cho biết thêm: "Cũng may không có thiệt hại về người và tài sản. Mọi người sử dụng thì cẩn thận nhất là khi đang sạc không nên cho trẻ con nghịch và để xa vật dụng bén lửa. May là lúc đó không có ai ở đó. Mình đưa lên đây để mọi người phòng tránh”.