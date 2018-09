Mèo leo trèo, ngủ quên trên hàng rào

Bức ảnh nhận được sự yêu mến từ cộng đồng với hơn 16.000 lượt thích và gần 1.000 ý kiến bình luận.

Bức ảnh do tài khoản Thành Plus chia sẻ kèm dòng status hài hước: "Hoàng thượng nặng mông không leo qua được, ngủ luôn tại trận nè". Theo đó, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hài hước của chú mèo trắng đang trong tư thế vắt một chân qua hàng rào sắt nhưng mắt lại lim dim như đang ngủ. Có lẽ, tấm hàng rào quá cao so với tầm với nên "anh bạn" mèo này đã chán nản mà bỏ cuộc, nghỉ ngơi tại trận.

Chú mèo "hồn nhiên" ngủ quên trên hàng rào sắt dù đang trong tư thế leo trèo.

Hình ảnh sau khi đăng tải nhanh chóng nhận được sự chia sẻ nhiều từ phía cộng đồng, đã có khá nhiều người thể hiện sự yêu thích trước khoảnh khắc "bá đạo" của chú mèo. Tài khoản Vuong Nguyen chia sẻ: "Anh này béo quá nên leo được nửa chừng mệt quá không leo nổi đây mà, cưng quá đi". "Nhìn vừa tội vừa buồn cười, con Sen nào ác dữ không bế nó xuống còn cố gắng chụp dìm hàng em nó cơ", Facebooker Bảo Ngọc hóm hỉnh.

"Nhìn nó mông nặng thế kia thì xuống sao nổi mà còn đánh đu leo với cả trèo, chết cười. Giống em nhà mình, ngủ ngay trên cửa sổ được", Facebooker Linh Bà Bà kể.

Từ đằng xa chú mèo này trông khá mập mạp, có lẽ vì "cân nặng" nên việc leo trèo trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, có một vài người lại có những chia sẻ khác. "Cái tầm ý mà sao nó vẫn yên tâm ngủ được nhỉ, ngây thơ vô số tội. Hay là nó bị sái chân nên ngất ở đấy cũng nên ý", tài khoản Nguyễn Thị Dung tỏ ra lo lắng. Tài khoản Viet Ho Pham cũng phát biểu: "Trước nhà ông mình có con mèo béo ngang con này xong nó tuột xích đi chơi, tối về trèo qua tường có mảnh sành rồi dây nó mắc vào sáng dậy thấy chết cứng đơ trong tư thế treo cổ. Nhìn tội lắm, nhìn em mèo này làm mình nhớ lại, liệu em nó có sao không nhỉ".

Ying Ying