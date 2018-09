Mẹ lên mạng nhờ tìm con gái bị cha ngoại quốc bắt đi

Sau hơn một tháng tìm kiếm, chị Phương đã phải lên mạng chia sẻ và nhờ cộng đồng tìm giúp con gái 3 tuổi bị cha ngoại quốc đưa đi khỏi trường học.

Hai ngày trở lại đây, cộng đồng đang ráo riết chia sẻ hình ảnh của một cô bé 3 tuổi xinh xắn nghi bị bắt cóc với hy vọng mẹ bé sẽ sớm tìm lại được con.

Theo chia sẻ bé gái Xeny Avalo 3 tuổi bị cha ruột người Mỹ, Barry Scott Myers, 50 tuổi, đưa đi khỏi trường học vào ngày 22/4, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Trên Fanpage Tìm lại Xeny cũng đăng tải nội dung: "Bé Xeny Avalo, 3 tuổi bị bố là ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, người Mỹ bắt và đưa đi khỏi mẹ cháu từ ngày 22/4 tại trường học của cháu ở Hà Nội, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Ông Myers cao 1,7m, nặng 100 kg, người đậm, mang theo một ba lô xanh như trong hình. Cháu Xeny Avalo tóc ngắn ngang vai, cao 90 cm, có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu các bạn có nhìn thấy hai người này, xin hãy báo cho mẹ của cháu là chị Phương số: 0906274977 hoặc đồn công an nơi gần nhất".

Theo một trang tin, ngày 22/4 vừa qua, chị Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, ở Hà Nội) đã đến trường mầm non trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên để đón con thì được cô giáo thông báo cháu đã có người đón từ trước. Qua camera giám sát, chị phát hiện ra người đưa con gái mình đi chính là chồng cũ, bố bé Xeny.

Bé Xeny 3 tuổi rất dễ thương.

Chị Phương và ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ đã kết hôn và sinh được một cô con gái. Cách đây hơn một năm, hai người ly hôn. Tòa án phán quyết chị Phương nuôi bé Xeny 4 ngày, ông Myers nuôi bé 3 ngày. Ông Barry Scott Myers là giáo viên ngoại ngữ ở một trường trên địa bàn Hà Nội. Sau khi ly hôn, chị Phương không nhận được một bất cứ chu cấp nào từ chồng cũ để hỗ trợ nuôi con gái. Theo như chia sẻ của chị với báo chí, ông Myers ở Mỹ cũng đã có một đời vợ và một con.

Sau hơn một tháng tìm kiếm, con gái chị Phương vẫn bặt vô âm tín. Lo lắng cho con gái, chị và người thân đã tìm cách nhờ cậy đến mạng xã hội.

Trên một diễn đàn, Facebooker C.N.Ha bình luận: "Mình là bạn của mẹ em bé, ở ngoài đời Xeny cực dễ thương và mới 3 tuổi mà con đã nói được tới 3 thứ tiếng, nhìn con hệt búp bê vậy, nhưng tính con hơi nhút nhát và đặc biệt rất quấn mẹ và không bao giờ muốn rời mẹ cả. Mẹ con là một người phụ nữ cực kỳ chăm chỉ và một tay nuôi nấng con. Hiện tại cứ nghe tin Xeny ở đâu là chị phải bay tới đó để tìm con. Nhờ cộng đồng mạng có tâm hãy giúp đỡ chia sẻ link page và chú ý tới gương mặt của Xeny, nếu thấy ai giống con hãy báo lại ngay cho gia đình".

Công an quận Long Biên ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ bắt cóc, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện tại gia đình và phía công an đang nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên vẫn không có một chút thông tin nào về bé Xeny Avalo và ông Barry Scott Myers. Gia đình hy vọng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, hình ảnh của bé Xeny sẽ được lan truyền và chị Phương có cơ hội sớm gặp lại con gái.

Rất nhiều Facebooker chia sẻ thông tin với mong muốn người mẹ có thể tìm lại con gái 3 tuổi.

Hạ Miên

Ảnh: Facebook