Mẹ cho con ngồi trên xe hàng rong đi mưu sinh khắp Sài Gòn

"Mẹ không là nắng nhưng mẹ vẫn chói chang", lời chia sẻ của chủ nhân bức ảnh.

Tài khoản N.N.T. mới chia sẻ bức hình về một người phụ nữ đẩy chiếc xe hàng rong đi mưu sinh, ngồi trên chiếc xe là cậu con trai nhìn mẹ nở nụ cười tươi.

Hình ảnh được ghi lại trên đại lộ Võ Văn Kiệt, TP HCM vào ngày 17/4 kèm nội dung: "'Mẹ không là nắng nhưng mẹ vẫn chói chang. Cảm ơn con vì nụ cười giòn tan'. Thanh niên đi làm, thấy khung hình quá đẹp. Chạy xe lên đón đầu, chờ tận 10 phút để chụp cho bằng được tấm hình. May mắn là 'anh bạn nhỏ' sòng phẳng trả lại cho nụ cười tươi".

Hình ảnh mẹ chở con trên chiếc xe hàng rong mưu sinh trên phố Sài Gòn đang nhận được nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng.

Bức ảnh này ngay sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ từ cộng đồng. Facebooker Minh Hoàn nói: "Cháu bé cười tươi quá. Thương con. Gửi những lời chúc may mắn nhất, an lành nhất đến với hai mẹ con". "Cực kỳ thích những bức ảnh rất đỗi bình dị, tự nhiên như thế này. Cảm ơn người chụp có tâm", Facebooker Trần Hà My bày tỏ.

Facebooker Ngochuong Vo kể: "Nhìn cảnh này làm mình nhớ lại ngày con gái được 2 tuổi. Sáng nào hai mẹ con cũng tha nhau đi lấy đồ tít tận chợ ngoại thành về buôn, giờ nghĩ lại thấy tội cho con cũng may là con rất vui và rất thích được đi với mẹ". "Một người mẹ tuyệt vời là một điểm tựa bình yên cho con vùng vẫy với những khát khao của mình, hãy cùng nhau vượt qua khó khăn nhé", một người dùng Facebook chia sẻ.

Ying Ying