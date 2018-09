MC Minh Trang đáp trả khi bị chê ngoài đời xấu hơn trên tivi

"Mình chọn không cần phải xinh theo tiêu chuẩn của người khác, vì rốt cuộc họ có sống hộ cuộc sống của mình đâu?", nữ MC viết.

Trên trang cá nhân, MC Minh Trang vừa chia sẻ câu chuyện bị nhiều khán giả chê ngoài đời không xinh bằng trên tivi. Theo đó, nữ MC cho biết cô của thường ngày không có thói quen trang điểm khi ra ngoài. Đi đám cưới thậm chí chỉ tô chút son cho nhanh gọn. Đây là lý do nhiều người chỉ thấy cô trên tivi, xong tình cờ thấy ngoài đời thường nhận xét "cái cô trên TV xinh hơn đứt cái cô ngoài này".

Đáp lại những lời chê bai, cô viết: "Mình nghe quen rồi nên không thấy buồn phiền gì hết. Mà về cơ bản, thì mọi người nói cũng đúng mà. Cái cô trên TV lúc nào cũng mắt sâu, to đùng (vì hai tầng kích mí), lông mi dài, cong vút (vì hai hàng mi giả), mặt thon gọn (vì nguyên một lớp phấn contour đánh khối), môi đỏ má hồng, tóc tai uốn lượn... Đấy là cái cô MC, còn mình của hàng ngày là mẹ Daisy - Bánh Mì - Bơ. Lông mày nhiều khi còn không cạo (vì không biết cạo, thi thoảng được make up mọi người cạo cho). Mặt không có dấu hiệu của son phấn (vì không biết make up tử tế, và cũng không có thời gian mỗi sáng để bôi quẹt, và cũng thực sự không thể chịu nổi việc mặt bị bịt lên 5 tầng 7 lớp các thứ)".

Minh Trang khi dẫn chương trình và lúc để mặt mộc.

Bà mẹ ba con cho biết không make up đem lại cho cô nhiều niềm vui hơn là được khen xinh với đủ các lớp phấn son: "Mình của hàng ngày đuôi mắt vẫn có một tỉ nếp nhăn khi cười, bọng mắt vẫn thâm và hai tầng nếp gấp (nhất là hôm nào bạn Bơ lục xục cả đêm hết khóc quấy rồi lại đòi ti), nhưng nó phản ánh đúng về độ tuổi, cơ thể, và lối sống của mình. Son thì hôm nhớ hôm không, nhưng bù lại là cảm giác mặt mũi nhẹ nhõm, đi tập thể thao ra mồ hôi thoải mái. Và thích nhất là cảm giác bình thường mình lôm côm quen rồi nên thi thoảng khi trang điểm lên hình, mọi người lại khen "ôi xinh thế". Chứ không phải là ngược lại, với cái áp lực, ngày nào cũng phải xinh. Vì xinh với mình, nó đồng nghĩa với mệt mỏi lắm! Nên mình chọn không cần phải xinh theo tiêu chuẩn của người khác, vì rốt cuộc họ có sống hộ cuộc sống của mình đâu?"

Cuối status, cô khẳng định: "Thứ trang sức tuyệt vời nhất với phụ nữ là nụ cười và những tinh thần tích cực mà chúng ta có thể mang lại cho những người xung quanh".

Minh Trang thường xuyên cùng 3 cô con gái Daisy - Bánh Mì - Bơ đi du lịch, trải nghiệm thực tế cuộc sống.

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng cảm và ủng hộ quan điểm của Minh Trang. Facebook Phan Huyền viết: "Quan điểm của em cũng y hệt chị luôn. Tính ra trong suốt cuộc đời cũng đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nhờ việc không make up. Thành viên Đặng Ngọc Trâm Anh đồng tình: "Đọc xong post của chị, em thấy được chia sẻ khủng khiếp luôn. Cảm giác có đồng minh mà lại còn là đồng minh nổi tiếng nữa, thật sự lâng lâng. Chỉ cần là chính mình không lẫn lộn với bất kỳ ai chị nhỉ. Make up thì chỉ có dịp gì thôi. Sao phải suốt ngày bôi bôi trát trát".

Bên cạnh đó nhiều người hâm mộ lại khen ngợi mặt mộc của nữ MC. Facebook Bùi Đại Dương cho biết: "Không nịnh tí nào là, khi chị bỏ make up ra vẫn cứ xinh theo một cách nào đó. Make up lên cũng đẹp theo một cách nào đó". Thành viên Nguyễn Hoài nhận xét: "Em gặp chị không trang điểm rồi. Em vẫn phải nghĩ thầm chị ấy không làm gì mà vẫn rất tươi tắn. Đó là lần đầu tiên em gặp chị ở Lương Yên. Thật sự nhìn chị rất năng động".

Tài khoản Pham Thu Huyen chia sẻ: "Chị gặp em và mấy bé nhà em ở phố đi bộ một lần. Thật tình trong mắt chị em luôn rất xinh đẹp vì em có thứ trang sức tuyệt vời nhất là sự lan tỏa tinh thần tích cực, lối sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Điều đó thể hiện qua cách em yêu thương, chăm sóc và giáo dục con cái rất khoa học và nhân văn. Cách sống của em là tấm gương rất đáng quý đối với rất nhiều người".

Cherry Trần