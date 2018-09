Mất xe, bị lừa tiền, 'ông Tây' vẫn muốn quay lại Việt Nam

Bị trộm và lừa mất sạch tài sản, giấy tờ nhưng du khách người Pháp vẫn hẹn ngày trở lại Việt Nam.

Mới đây, chủ nhân tài khoản Facebook tên Lê Minh Châu chia sẻ câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng về một du khách người Pháp bị trộm tài sản, giấy tờ ở Việt Nam. Nguyên văn status của Minh Châu như sau:

Tuy bị trộm xe, lừa mất tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân nhưng du khách người Pháp vẫn muốn quay trở lại Việt Nam.

"Tối qua, mình ngồi café trên đường Nguyễn Hữu Huân. Đến khoảng 11 rưỡi, thanh toán đứng lên định về thì có 2 ông bà người nước ngoài cứ đi loanh quanh ngó nghiêng, xong mình hỏi thì mới biết là mất xe. Hóa ra họ đi ăn ở gần đó xong rồi để xe ở đấy rồi vào mua đồ ở phố cổ. Xong chắc cửa hàng đóng cửa nhưng quên không cất xe cho hai ông bà (cũng không khoá xe luôn) nên chiếc xe không cánh mà bay.

Mình để ý ở ngoài cửa có camera nên bảo 2 người về khách sạn rồi sáng mai quay lại đấy kiểm tra máy quay. Mình có cho số của mình để nếu cần phiên dịch thì sẽ nói chuyện giúp. Nhưng vì sáng hôm nay không thấy hai người liên gọi với cả mình bận nên không để ý. Vừa nãy đi làm về thì nhớ ra hỏi thăm xem tình hình thế nào nhưng rất buồn.

Chuyện nghiêm trọng hơn thế vì không những người đàn ông này bị mất xe mà còn bị lừa mất hết tiền với giấy tờ. Nghĩ khổ thân người ta mà mình cũng xấu hổ nữa. Mình hỏi thì không nhớ biển số chỉ biết là xe Wave đỏ thôi. Giấy tờ cũng mất luôn rồi. Mình biết là vô vọng, không phải việc của mình nhưng mà thấy khó chịu lắm muốn chia sẻ với mọi người.

Thật sự rất buồn, thất vọng về người dân mình. Rất nhiều vụ việc như thế này từng xảy ra rồi, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh nước mình đối với người nước ngoài. Rất may là ông ý vẫn hứa sẽ quay lại đây lần nữa. Cũng mong mọi người sẽ có ý thức tốt hơn khi thấy người nước ngoài bị nạn. Ngẫm thử lúc mình đất khách quê người gặp chuyện chỉ mong ai đó hỏi thăm dù chỉ một câu cũng đỡ thấy đơn độc”.

Cùng với chia sẻ trên, Lê Minh Châu khiến nhiều người phải suy ngẫm khi đăng tải bức ảnh chụp đoạn hội thoại với du khách không may kia.

Tin nhắn trò chuyện giữa Lê Minh Châu và du khách không may.

Tạm dịch:

"- Xin chào, ông sao rồi? Tình hình chiếc xe của ông thế nào rồi?

- Chào Joe, chiếc xe của tôi đã bị trộm ngày hôm qua. Sau đó, tôi cố gắng tìm kiếm và nhờ một số nhân vật "máu mặt" để tìm xe. Lúc sau, họ yêu cầu tôi nộp tiền phí tìm kiếm. Và cuối cùng thì họ lừa toàn bộ số tiền của tôi cùng chiếc xe đạp. Tôi thật sự yêu đất nước Việt Nam và người dân nơi đây nhưng thực sự không phải ai cũng tốt như bạn tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn lần tới tại Hà Nội. Bảo trọng!

- Ông có nhớ biển số xe không, có thể tôi sẽ giúp được gì đó?

- Tôi không nhớ được hết: Blue paper (thẻ xanh) cùng với các loại thẻ khác và tiền mặt. Tôi mất tất cả nhưng tôi vẫn ở Việt Nam và tôi sẽ trở lại. Một món tiền nhỏ rất đáng giá để đổi lấy bài học kinh nghiệm. Lúc này thật sự đã quá muộn, tôi đang ở sân bay chờ đến chuyến bay. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.

- Chiếc xe đó màu gì? Có thể vẫn còn hy vọng. Tuy muộn nhưng vẫn chưa quá muộn.

- Xe Honda Wave, màu đỏ.

- Ok. Tôi sẽ cố gắng tìm giúp ông. Tôi rất tiếc về những việc đã xảy ra với ông nhưng tôi hi vọng ông không ghét Việt Nam. Tôi chỉ muốn làm gì đó để giúp mọi người tin vào tình người. Dù thế nào cũng chúc ông may mắn. Hy vọng sẽ gặp lại ông lần sau.

- Tất nhiên tôi không có ác cảm với đất nước và nhân dân Việt Nam! Thật lòng tôi rất yêu quý đất nước và con người nơi đây! Tôi đã có thời gian tuyệt vời và chắc chắn tôi sẽ quay lại. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn và chúng ta sẽ trở thành bạn tốt trong lần du lịch tiếp theo của tôi.

- Tất nhiên tôi rất muốn kết bạn với ông. Mong tất cả những điều tốt đẹp đến với ông. Hẹn ông lần sau".

Tình trạng trộm cắp, lừa lọc khách du lịch nước ngoài vẫn là "bài toán" nan giải ở Việt Nam. Ảnh minh họa.

Tuy mới chia sẻ nhưng đoạn status của Châu thu hút khá nhiều người quan tâm, đa số các Facebooker đều bày tỏ sự thất vọng, ngán ngẩm, "bó tay" với nạn trộm cắp, lừa lọc đang hoành hành tại Việt Nam, đặc biệt là trong ngành du lịch.

Bạn Troller viết: "Cái chính là ấn tượng của người ta với mình thôi, vật chất chỉ là một phần. Cũng biết không có hy vọng tìm được đâu nhưng mà qua đây mong mọi người thay đổi chút ý thức và sau này gặp trường hợp khác thì đừng làm ngơ". Còn chủ nhân tài khoản Zenkin chua xót: "Mình chắc chắn với bạn 90% khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ ít có khả năng quay lại. Vì làm bên khách sạn mình du lịch ở phố cổ nên mình biết rõ tình trạng này".

Mimie