Mạng xã hội náo loạn vì chiếc váy 'xanh - đen' và 'vàng - trắng'

Cùng một chiếc váy nhưng có người nhìn ra màu vàng - trắng, có người lại nhìn ra màu xanh - đen gây nên cuộc tranh cãi nảy lửa.

Cuộc tranh cãi về màu sắc của chiếc váy bắt nguồn từ một tài khoản trên mạng xã hội Tumblr với lời kêu gọi: "Guys please help me - is this dress white and gold, or blue and black? Me and my friends can't agree and we are freaking the f**k out" (tạm dịch: "Mọi người ơi hãy giúp tôi với – đây là chiếc váy màu vàng trắng hay xanh đen vậy? Tôi và bạn bè của tôi không thể nào thống nhất được với nhau).

Ảnh gốc của chiếc váy xuất hiện trên tài khoản Tumblr.

Ngay lập tức nhiều cuộc tranh luận nảy lửa đã xảy ra, lan sang các mạng xã hội như Facebook, Twitter và các diễn đàn lớn nhỏ trên toàn thế giới. Điều kỳ lạ là nhiều người nhìn ra chiếc váy có màu vàng trắng nhưng cũng không ít người khăng khăng cho rằng chiếc váy này không thể có màu khác ngoài xanh đen.

Nhiều ý kiến tranh cãi về màu sắc của chiếc váy.

Người dùng facebook Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc.

Mặc dù chủ nhân của chiếc váy kỳ lạ gây tranh cãi này đã lên tiếng tiết lộ màu sắc thực sự của chiếc váy là vàng - trắng nhưng sau đó cuộc tranh cãi lại trở nên gay gắt hơn vì nhiều người cho rằng cô nói dối. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng chiếc váy lại là chủ đề bàn tán sôi nổi đến vậy. Từ người dân bình thường cho đến những người nổi tiếng, người già hay người trẻ ở các ngành nghề khác nhau trên khắp thế giới đều tham gia vào một cuộc tranh luận nảy lửa chưa có hồi kết.

Thay vì tranh cãi, nhiều người đã đi tìm câu trả lời cho hiện tượng này. Có rất nhiều lời giải thích được đưa ra dựa trên tâm lý học, vật lý học. Dưới đây là một trong những lời giải thích được cho là có sức thuyết phục nhất tính đến thời điểm hiện tại:

"Đôi mắt của con người có võng mạc, nó giải thích về các màu sắc mà bạn nhìn thấy. Những màu sắc này phụ thuộc vào ánh sáng đi qua võng mạc. Chẳng hạn, trong một số điều kiện, với một tấm vải trắng, một người nhìn thấy đó là vải trắng nhưng một số lại thấy tấm vải màu xanh, bởi vì ánh sáng đi qua võng mạc không đủ. Chúng ta có ba vùng trong võng mạc, vùng nhạy cảm xanh da trời, vùng nhạy cảm xanh lá cây, và vùng nhạy cảm đỏ. Màu xanh, màu xanh lá cây và màu đỏ là các màu chủ đạo. Nhưng rắc rối nảy sinh khi các màu này bị pha trộn trong mắt của chúng ta.

- Những ai nhìn thấy chiếc váy có màu xanh và đen: nghĩa là các tế bào nón trong võng mạc của họ hoạt động mạnh mẽ.

- Những ai nhìn thấy chiếc váy có màu trắng và vàng: nghĩa là đôi mắt của họ không hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng mờ, vì thế các tế bào que của võng mạc nhìn ra màu trắng và điều này khiến chúng ít nhạy cảm hơn với ánh sáng, gây ra sự pha trộn màu sắc (màu xanh lá cây và đỏ), tạo thành màu vàng" - (Andy Rexfor, một cư dân mạng, giải thích trên Twitter).

Andy Rexfor cũng cho biết khi chuyển độ sáng của điện thoại từ thấp lên cao anh ta đã nhận ra các màu sắc của chiếc váy cũng thay đổi.

Khánh Linh tổng hợp