Màn đập 'gà đất' bị cộng đồng cho là khoe tiền

Tổng số tiền trong "gà đất" tiết kiệm có giá trị lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Cộng đồng 'choáng' với màn 'đập heo' hoành tráng Mới đây, cô gái tên Nguyễn Ngọc Thắm đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc tự tay đập con gà đất đựng tiền tiết kiệm. Theo cô chia sẻ: "Do đến ngày sinh nhật mà em gà chưa đầy nên em phải đợi ngày gà đầy bụng mới mổ bụng mừng sinh nhật , hihi". Khi chú gà đất bị đập vỡ, toàn bộ số tiền bên trong tuôn ra, tất cả đều có mệnh giá 500.000 đồng. Số tiền trong con gà đất.

Nhìn số tiền khủng trong con gà đất, nhiều người không khỏi bất ngờ. Liên hệ với Ngọc Thắm, cô cho biết đang sinh sống và học tập tại TP HCM. Cô bật mí số tiền trong gà đất có tổng giá trị là 550 triệu đồng và đã để dành trong nửa năm nay. Cô cho biết số tiền này một phần do ba mẹ cho, một phần là do cô tự đi làm kiếm được. Khi được hỏi cô sẽ sử dụng số tiền này thế nào, Ngọc Thắm vui vẻ chia sẻ, cô dự định mở một quán ăn hoặc để số tiền đó làm một việc gì đó to lớn khi cần thiết.

Chân dung cô gái xinh đẹp, chủ nhân chú gà đất Ngọc Thắm.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi ngờ vực. Tài khoản Hoàng Tú viết: "Bỏ ống mà sao tiền thẳng quá vậy trời". "Ở đâu ra nhìn con gà kia bé tẹo ý đập ra mà nhiều tiền thế kia được, ảo quá", Phan Thảo cũng bày tỏ sự thắc mắc. "Một hình thức khoe tiền mới", một tài khoản Facebook khác cho biết.

Bên cạnh đó, có khá nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, phấn khích trước màn "đập heo" hoành tráng kia. "Không biết tôi đến chừng nào mới có được số tiền lớn như vậy, ghen tị quá. Người đâu đã xinh lại còn giàu nữa bạn ơi", tài khoản Linh Nhi bình luận. "Nể bạn quá, sao lại nhiều tiền như vậy chứ. Cũng sắp sinh nhật tôi rồi, ước gì có ai tặng tôi con lợn vài chục tỷ nhỉ, hihi", Facebooker Minh Ngọc hài hước viết.

Ying Ying