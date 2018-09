Mai Phương đau đớn do tác dụng phụ của thuốc nhưng không khóc

'Phương hôm qua bị đau bụng, em không khóc mà chỉ than, bác sĩ phải cho dùng giảm đau mới đỡ', Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa đăng tải một status dài nói về sự tiến triển trong quá trình điều trị ung thư phổi của Mai Phương. Nữ MC cho biết do tác dụng phụ của thuốc, Mai Phương bị ngứa, rối loạn tiêu hóa, đau bụng dữ dội, sắp tới sẽ nổi những nốt mụn từ li ti đến dày đặc.

Nữ MC viết: "Phương hôm qua bị đau bụng, em không khóc mà chỉ than - cũng lì lắm, nhưng đau quá nên bác sĩ cũng phải cho dùng giảm đau mới đỡ. Nhưng tác dụng phụ này sẽ hết sau vài ngày. Tiếp theo là những nốt mụn sẽ nổi, từ li ti đến dày đặc, bây giờ đang ở đoạn thấy mụn nhưng ít. Và sau đó mụn sẽ nổi triền miên. Mọi người hãy tranh thủ ngắm làn da mịn màng, không mụn của Phương đi nhé".

Ốc Thanh Vân tiết lộ Mai Phương có thể sẽ phải tìm ra loại thuốc khác tốt hơn: "Hôm nay là ngày dùng thuốc thứ 10, và sẽ còn phải dùng rất lâu dài, hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất và kéo dài được quá trình này. Vì thuốc tốt đến mấy đến một lúc nào đó sẽ có tình trạng kháng thuốc, đó là cơ chế tự nhiên của cơ thể. Đến lúc đó bác sĩ sẽ phải chuyển sang loại thuốc khác mạnh hơn, tốt hơn hoặc là thay đổi phương án khác".

Cô cũng chia sẻ, có một anh tiến sĩ bên Mỹ đã vào gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho Mai Phương để tính toán về việc này. Có khả năng Phương sẽ phải xét nghiệm gen lại để tìm xem có loại thuốc nào khác hay không. Việc này cần sẵn sàng vì kháng thuốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mai Phương vẫn được xạ liên tục trong những ngày qua và còn 2 tia xạ nữa là tạm thời ngưng đợt xạ này. Nhờ xạ, những điểm di căn trong xương có dấu hiệu dừng lại và em không bị đau nhức nữa.

Cuối status nữ MC cho biết Mai Phương có thể sẽ phải tiếp tục ở lại bệnh viện. Điều này thuận tiện cho việc điều trị của nữ diễn viên hơn do không có anh chị em nào hỗ trợ. "Lúc đầu định là sau đợt này em sẽ về nhà nghỉ ngơi hoàn toàn và đến đợt điều trị tiếp theo em mới quay trở lại bệnh viện. Nhưng hiện nay thấy bệnh viện là nơi điều trị tốt nhất và các bác sĩ quá tận tâm, chu đáo, nên mọi người đang cân nhắc xem có nên để em tiếp tục ở lại trong bệnh viện cho yên tâm hay không. Vì đi tới đi lui cũng không tiện do nhà Phương không có người hỗ trợ, không có anh chị em. Đó là lý do bạn bè thân phải chia nhau cùng lo cho em nhưng Phương vẫn rất cần tìm một người túc trực hỗ trợ chăm sóc em và có chuyên môn trong việc này. Vì rõ ràng đây là một công việc khó, cần tận tâm và cũng rất cần tình cảm yêu thương dành cho em".

MC Ốc Thanh Vân, NSND Hồng Vân luôn ở bên Mai Phương trong những ngày ở bệnh viện.

Chia sẻ này nhận được nhiều quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Đa phần ý kiến đều gửi lời cảm ơn đến Ốc Thanh Vân cũng như cầu chúc cho Mai Phương nhanh chóng khỏi bệnh. Facebook Tần Khánh chia sẻ: "Hôm qua anh vào thấy Phương đau và mệt, nói không ra hơi anh xót quá, chạy về tự nhiên rớt nước mắt luôn. Anh sợ khủng khiếp và cứ thương Phương phải chịu những cơn đau hành hạ như thế này.

Thành viên Tâm Tịnh bình luận: "Thật sự ngưỡng mộ Ốc và Bảo Như có tấm lòng nhân ái. Cô cầu chúc hai em nhiều sức khỏe để đồng hành lo cho Mai Phương. Cô cũng chúc Mai Phương đủ nghị lực vượt qua được bạo bệnh vì sau lưng con có rất nhiều người yêu thương con. Bé Lavie cần con cố lên con nhé". Tài khoản Hoàng Trường Sơn phát biểu: "Cảm ơn chị nha. Đọc những dòng này của chị mà em đã khóc. Em cũng như chị mong cho chị Mai Phương mau chóng khoẻ lại để tiếp tục cống hiến cho khán giả nha".

Cherry Trần