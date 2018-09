'Ma men' cố thủ trên nắp capo, chống đối đo nồng độ cồn

Người đàn ông trong trạng thái say xỉn, không tuân thủ tín hiệu giao thông và có hành vi chống đối lực lượng chức năng trên phố Láng Hạ, Hà Nội.

Video người đàn ông ngồi trên nắp capo xe, chống đối lực lượng CSGT đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

'Ma men' cố thủ trên nắp capo, chống đối đo nồng độ cồn

Sự việc xảy ra vào chiều 26/9 tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế này không những không chấp hành mà còn cho xe lao thẳng. Sau đó, CSGT đã tiến hành truy đuổi và chặn được chiếc xe tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng. Tài xế bước ra khỏi xe trong tình trạng nồng nằng mùi rượu và có thái độ chống đói người thi hành công vụ và không hợp tác đo nồng độ cồn. Thậm chí người này còn ngồi lên nắp capo “ăn vạ” như video đã ghi lại.

Sau khi đăng tải và phát tán trên các trang mạng, video khiến người xem tỏ ra bức xúc: “Ăn mặc rõ bảnh bao mà hành động vô ý thức quá. Lại còn uống rượu nữa, may là chưa đâm vào ai đấy. Những trường hợp này đề nghị cơ quan chức năng phải phạt thật mạnh tay cho chừa”.

Một tài khoản khác góp ý: “Trường hợp này các bác cảnh sát cứ học theo cách làm việc của Mỹ, nắm áo kéo xuống, trấn áp, còng tay, thậm chí là cưỡng chế rồi cho vào xe thùng. Đôi co làm gì lại còn gây ùn tắc đường ra. Hơn nữa việc đôi co cũng rất phản cảm, không đẹp mắt tí nào, như ở chợ cá vậy”. Hay như nickname Leon cũng chia sẻ: “Nghiêm quá thì lạm quyền, không nghiêm thì lại thành ra đôi co. Hành động này nên túm áo đè xuống, còng tay giải về đồn, chứ làm sao mà cãi lý được với người say rượu”.

Hiện người vi phạm đã bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 3 tháng và bị phạt khoảng 22 triệu đồng cho 4 lỗi vi phạm bao gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không có giấy phép lái xe, không chấp hành đo nồng độ cồn.

Maruko Chan