Cảnh tượng này do một người dân quay lại và đang được chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội.

Diễn đàn Hội lái xe Hà Giang mới đăng tải một video dài gần 1 phút ghi lại cảnh tượng lũ quét ở địa bàn Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Theo miêu tả, khoảng tầm 10h sáng hôm qua, dòng nước lũ từ trên cao xối xả đổ xuống mặt đường. Tốc độ mực nước lớn khi khối nước di chuyển đã làm tắc đường nghiêm trọng từ khu vực Thủy điện 26 vào đến huyện bản.

Lũ quét như thác đổ ở Hà Giang

Lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. Cảnh tượng này đã được cộng đồng chia sẻ nhiều cũng những lời bình luận, đánh giá. Tài khoản Lâm Hùng bình luận: "Này thì phá rừng, này thì san lấp xây dựng. Trời mưa xuống nhờ bộ rễ của cây mà cấu trúc đất được giữ lại, giờ chặt phá hết còn đâu mà giữ".

Tài khoản Hồng Nhung viết: "Một phần do nạn chặt phá rừng, một phần do chính đất cát nên mưa nhiều dẫn đến sạt lở đất, lũ quét… Năm nào đường cũng phải sửa, sửa chữa xong mưa xuống lại lở". "Nhìn sợ thật ấy, thế mới biết mình ở đồng bằng sống an nhàn thế nào. Những người miền núi họ lúc nào cũng phải đối diện với những thiên tai", Facebooker Mỹ Chi bày tỏ.

"Nhìn thế kia mà cũng dám đứng quay, nhỡ mà nó sụt thêm một đường nữa sang chỗ mình thì xong", một Facebooker khác chia sẻ.

Ying Ying