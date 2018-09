Lộ ảnh Minh Hằng 'lùn một mẩu' tại The Face

Người chụp đã vô tình 'dìm hàng' chọn góc cao lấy hình khiến chân nữ ca sĩ trở nên siêu ngắn.

Mạng xã hội lan truyền tấm ảnh ca sĩ Minh Hằng "lùn một mẩu" ở hậu trường trong buổi casting thứ 2 của chương trình The Face Vietnam 2018, chiều 6/6. Giọng ca Một vòng trái đất bị người chụp "dìm hàng", chọn góc cao lấy hình đã khiến chân nữ ca sĩ trở nên siêu ngắn so với hình ảnh cô trình diễn trước đó do các nhiếp ảnh gia chụp.

Ca sĩ Minh Hằng xinh đẹp trong bộ đồ hàng hiệu cao cấp của thiết kế đến từ Christian Louboutin, có giá 945 USD (gần 22 triệu đồng) dưới góc chụp nhiếp ảnh.

Do chiều cao khiêm tốn so với hai "đàn chị" Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng mang đôi giày đế đỏ cao 15 cm. Khi giải lao trong quá trình ghi hình, cô tháo giày để chân đỡ đau.

Ngay sau đó, Minh Hằng bị người chụp lấy góc sai khiến chân cô trở nên "siêu ngắn", khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhận được gần 5.000 lượt thích và hàng trăm bình luận hài hước. Facebook Vũ Hằng viết: "Minh Hằng mượn giày đi cho đỡ đau chân thôi mà bị người chụp dìm hàng dữ". "Chị cao 1,65 m mà chụp hồi ra như 65 cm. Đúng là thánh dìm chụp cao tay", Facebook Tam Huỳnh chia sẻ. Cùng quan điểm, Facebook Đỗ Hải bình luận: "Trông chị vẫn xinh mà, với góc chụp này ai chả bị thế. Minh Hằng cao 1,65 m mà còn chê lùn thì mình thành cái gì?". Một số người thì nghi ngờ rằng bức ảnh đã bị photoshop: "Hình như bị ghép chân của ai vào đó thì phải".

Cherry Trần