Lấy chồng như rút thăm

'Lấy chồng như là rút thăm. Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau'...

Lương Nhạn

"Lấy chồng như là rút thăm. Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau"... Thôi thì tự mình chăm sóc và yêu thương lấy bản thân mình bởi vì "Có chồng hờ hững cũng như không" - Các cụ nói có sai bao giờ.

Trên đời này nếu nói phụ nữ là những sinh vật lụy tình nhất thì cũng chẳng có gì sai. Nếu như bảo: một người đàn bà khóc cười trong cuộc đời mình đôi khi phụ thuộc vào người đàn ông ở bên cạnh cô ấy cũng chẳng có gì sai. Nói như thế, nhiều người sẽ bảo rằng: đàn ông là cái gì mà đàn bà phải phụ thuộc vào? Làm đàn bà phải bản lĩnh không nên phụ thuộc vào đàn ông cả về tiền lẫn tình thì mới là một người phụ nữ hiện đại chứ. Đàn bà mạnh mẽ, thông minh là người đàn bà dám buông và dám bỏ...

Nhưng chung quy lại, trên đời này, kẻ làm cho đàn bà hạnh phúc và làm cho đàn bà tan nát cũng chỉ có đàn ông. Không phải bản thân thể xác của người đàn ông khiến người đàn bà bị phụ thuộc và cái mà đàn bà phụ thuộc ở đây chính là tình cảm, chính là yêu, là nhớ, là sự chăm sóc ân cần, là một bờ vai vững vàng, đủ rộng trong những phút giây yếu đuối, một vòng tay ấm khi trong những lúc cô đơn...

Có người đàn bà nào dám tự tin mà bảo rằng mình không cần những điều đó. Trừ những người đàn bà có xu hướng cũng thích đàn bà ra thì người đàn bà nào cũng từng vì một người đàn ông mình yêu mà không màng sống chết hay sướng khổ. Đàn ông và đàn bà là một nửa của nhau.

Cho nên, chẳng cần thiết phải đứng ra làm oai mà vỗ ngực kêu rằng: Cả đời này ta không cần đàn bà (hay đàn ông) ta vẫn sống đàng hoàng, hạnh phúc. Vì như thế, chúng ta mới chỉ có yêu và sống với một nửa cuộc đời mình chứ không phải là trọn vẹn. Nên nhất định đàn ông và đàn bà phụ thuộc vào nhau là lẽ đương nhiên.

Ảnh minh họa.

Cái canh bạc tình này nhiều khi kẻ ngu ngơ mà lại lợi, kẻ ranh mãnh lại thua, người hiền thì lại thiệt, kẻ lẳng lơ lại gặp may, người đoan trang thì đứt gánh mà kẻ bạc tình lại gặp người sắt son... Nghĩa là chả có ai dám chắc chắn là mình có đủ bản lĩnh mà thắng canh bạc tình này cả. Nó tráo trở và bất công tới bất ngờ. Vì vậy, người trong cuộc đều hiểu rất rõ một điều rằng: Trên đời này, ngay cả canh bạc tình ái cũng còn phụ thuộc vào may mắn nữa. Cho nên, cái chuyện đàn bà lấy phải một người chồng tồi rồi ngày đêm phiền muộn là chuyện bình thường. Lấy chồng như đánh một canh bạc mà không phải người đàn bà thông minh lanh lợi nào cũng có thể chắc chắn là mình thắng.

Có những người đàn bà xinh đẹp, có lẽ xinh đẹp đã là cái may mắn mà họ được hưởng khi làm đàn bà rồi, cho nên trong chuyện chồng con người ta không thể được hưởng cái sự may mắn ấy nữa. Nên mới có chuyện "hồng nhan bạc phận".

Hóa ra bạc hay không bạc trong đời người đàn bà chả phải do một tay người đàn ông làm ra đó sao? Còn nếu một người đàn bà xấu xí, đó là cái không may của cô ấy khi sinh ra nhưng lấy chồng lại là cái duyên may mắn trời đã định để bù cho cô ấy. Thế hóa ra, may mắn của một người đàn bà cũng là do người đàn ông ban tặng đó sao? Thử nhìn vào hai người đàn bà đó xem người đàn bà nào hạnh phúc hơn? Chẳng phải sẽ có người thầm ước giá mà mình xấu nhưng lấy được người chồng tốt như cô ấy cũng cam lòng sao? Và ngược lại đối với đàn ông điều đó cũng chả khác là bao.

Cho nên, đàn bà không bản lĩnh rất cần đàn ông, và đàn bà bản lĩnh cũng cần đàn ông để làm nên cái thứ người ta gọi là hạnh phúc trong cuộc đời mình. Vì vậy, sau bao nhiêu lựa chọn mà cuối cùng lại chọn cho mình một người mà sau khi sống chung, cái nỗi niềm nuối tiếc nó cứ ngày càng lớn thêm thì người ta càng hiểu mình đã sai lầm. Một người đàn ông không phải là một món đồ mà bảo buông là buông, bảo bỏ là bỏ được. Nhất là khi người đàn ông ấy lại là cha của những đứa con của mình. Có buông bỏ hay không nhiều khi cũng không phụ thuộc vào bản lĩnh của người phụ nữ được nữa.

Đàn bà người nào cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng khi mà người đàn ông bên cạnh nhiều khi không thể cho họ thứ đó được thì không có nỗi thất vọng nào lớn bằng. Một cộng với một trong một cuộc hôn nhân không phải là bằng hai, lại càng không thể là bằng một, nó bằng vô số. Vô số buồn vui, vô số hạnh phúc, vô số bất hạnh, và cả vô số những điều khập khiễng...

Cho nên hôn nhân không phải là một trò đùa. Đó là một cuộc chơi nghiêm túc, và cần có sự phối hợp ăn ý, sự nhường nhịn, nâng đỡ nhau, hy sinh vì nhau, sống cho nhau... Vì nhau thì mới có thể là người thắng cuộc, khi mà cuộc đời này có quá nhiều gian xảo và bất chắc. Đàn bà đi tìm hạnh phúc, chính là đi tìm một người đàn ông tốt của đời mình. Chỉ hy vọng, trong cuộc tìm kiếm của mỗi người đàn bà trong cuộc đời này, đều có được nụ cười của thần may mắn. Đừng ai có chồng cũng như không. Vì nếu có cũng như không thì thà không có còn hơn!