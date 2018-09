Lan man chuyện dối trá ngày cá tháng Tư

Cái cây cao trong rừng hứng được nhiều nắng và cũng phải chịu nhiều gió. Đàn bà đẹp cũng vậy, họ càng xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu thì càng phải nghe nhiều lời gian dối bấy nhiêu.

Cu Trí

Nếu có một quyền năng vừa phải, mình sẽ đề nghị UNESCO công nhận 1/4 là ngày của đàn ông toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng.

Tất nhiên đối với giống đực thì không cần phải chờ đến đúng ngày 1/4 hàng năm để chúng được giả vờ ngô nghê nói dối phụ nữ. Nói chung sự lươn lẹo, vờ vĩnh, giả lả, giả tạo… đối với họ được coi như một thứ bản năng sinh tồn.

Mình hay lê la Facebook nhiều em gái xinh đẹp đông Like trên mạng, thấy các em đều đặn than vãn cô đơn và bỉ bai sự đểu giả đàn ông. Mình có một mẫu comment đọc qua thì có vẻ hàn lâm nhưng thật ra rất sến kiểu nhà quê, cứ thế copy - paste vào ảnh và câu được kha khá like, toàn đàn ông mới ghê:

“Gái ơi, em đã đẹp, lại giàu có và cả thông tuệ hơn người, em soi tỏ tất thảy sự giả tạo, thảo mai của bọn đàn ông, em sẽ mãi cô đơn trừ khi em nuốt trôi được vài chục lời dối trá”.

Ảnh minh họa.

Đàn ông càng "hư hỏng" thì sự dối trá càng đẹp đẽ và thường sau khi gây án lại toàn để lại kỷ niệm đẹp, thế mới đen và chúng không thể bị tiêu diệt. Và cá nhân mình luôn tin rằng phụ nữ lúc nào cũng biết cả tin một cách đáng yêu vậy ấy.

Truyền thông xã hội là một biển thông tin và tất nhiên nó bọc gói trong đó những sự dối trá đầy toan tính cực đẹp đẽ. Ví dụ cái chết của một con ruồi bé xíu trong chai nước cũng có thể biến thành một cơn bão dư luận, biên giới giữa đúng và sai càng mỏng tang bởi một đám đông quần chúng phẫn nộ reo hò đấu tố át đi những lý lẽ, chứng cứ, thanh minh yếu ớt.

Mạng thông tin ngày nay chắc chắn không chia đều được tri thức nhưng nó chia đều được tin đồn và thiển cận. Chúng ta luôn dễ bị lay động bởi tin đồn và tất thảy đều tiềm tàng là nạn nhân dự bị. Phụ nữ lại càng dễ thường bị xao xuyến bởi những lời dối trá. Hôm nay là ngày giỗ anh Cuội nhé!

