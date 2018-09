Làm vợ, làm bồ

Nếu chồng bạn có bồ, hãy nhớ cho đó không phải là lỗi của bạn. Chỉ là anh ta đã không còn xứng đáng để bạn dốc lòng nữa.

Hoàng Anh Tú

Dân tình đang share nhau câu chuyện "Làm vợ mới khó - Làm bồ quá dễ". Có vài người hỏi tôi: "Đứng trên cương vị đàn ông, anh nghĩ sao?"

Tôi nghĩ rằng làm vợ hay làm bồ xét cho cùng vẫn là làm phụ nữ cả thôi. Làm vợ tốt hay làm bồ ngoan đều giống việc chúng ta cho các quý anh chàng quyền sử dụng bạn. Mà tôi thì chỉ muốn phụ nữ là để yêu chứ không phải để sử dụng.

Người ta có thể đặt ra rất nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn cho một bà vợ hay lý do, hoàn cảnh cho một cô bồ. Người ta cũng nhân danh nhà tâm lý để đưa ra đủ loại lời khuyên này kia. Nhưng có một điều mà chẳng ai đoái hoài tới đó là: Tại sao đàn ông được quyền lựa chọn? Là bởi chính các chị em cho họ quyền ấy.

Khi mọi người hỏi: "Vì sao anh quyết định cưới chị Trang làm vợ mà không phải chị Tràng, chị Trảng, chị Tráng mà anh đã từng yêu?", câu trả lời của tôi là: Không phải tôi quyết định cưới mà là tình yêu của chúng tôi quyết định cưới. Phải! Là tình yêu quyết định. Giống như nó quyết định rời bỏ một cặp đôi nào đó, có mặt trong một cặp đôi nào đó, hời hợt trong một cặp đôi nào đó, dữ dội trong một cặp đôi nào đó. Vâng, với chúng tôi, nó quyết định một đám cưới để chúng tôi thuộc về nhau.

Ảnh minh họa.

Vậy nếu giả dụ anh có bồ thì lý do sẽ là gì? Chị Trang thế nào thì anh sẽ có bồ? Không! Chị Trang có thế nào thì cũng chẳng phải là lý do tôi có bồ. Lý do tôi có bồ là bởi tôi chứ không phải bởi vợ tôi. Các đấng ông chồng luôn miệng đổ lỗi cho vợ thế này hay vợ thế kia nên mới có bồ. Là lý do lý trấu thôi. Chứ việc họ có bồ, xét cho cùng chẳng có một lý do nào hết liên quan đến vợ họ. Nếu có, đó chỉ là bởi vợ họ đã cho chồng điều kiện tốt nhất để có bồ và đổ lỗi.

Không! Việc làm vợ phải thế này hay thế kia để giữ chồng là việc ngu ngốc nhất. Bao nhiêu ông chồng có vợ là hoa hậu vẫn có bồ, bao nhiêu ông chồng có vợ là ngôi sao nổi tiếng thế giới với mấy cái Oscar cũng có bồ. Bao nhiêu ông chồng có vợ nết na thuỳ mị cả đời chỉ biết có chồng vẫn có bồ. Và kể cả bạn có là ai, bạn như thế nào, chồng bạn vẫn có bồ. Nếu anh ta muốn!

Vậy phải làm sao để chồng mình không có bồ và chung thuỷ với mình? Khi phụ nữ đừng làm đau phụ nữ nữa! Không còn phụ nữ muốn phá huỷ hôn nhân của người khác thì sẽ không có đàn ông nào kiếm đâu ra một cơ hội phản bội (Khi đó, bà vợ chỉ phải cẩn thận những thằng bạn của chồng).

Tiếc rằng phụ nữ luôn mưu hại phụ nữ. Phụ nữ luôn là đối tượng làm đau phụ nữ nhiều hơn cả đàn ông làm đau phụ nữ. Nhân danh trái tim xao động để làm bồ hay lấy cớ mưu sinh để làm bồ. Và cả những người phụ nữ đang dèm pha những người phụ nữ khác. Thậm chí, có khi họ chưa từng nói chuyện nhưng cứ lên WTT (webtretho) sẽ thấy, phụ nữ đang làm đau phụ nữ thế nào. Hay đọc những comment trong các diễn đàn, dưới các bài báo về phụ nữ sẽ thấy. Và sẽ đau!

Vậy phải làm sao với đức ông chồng của mình? Nếu bạn biết đứt tay sẽ đau thì bạn có dám nghịch dao không? Các bà vợ nên cho chồng mình biết hậu quả của sự phản bội là gì. Nếu đó là một viên kim cương lớn, bạn có dám để nó giữa trung tâm thương mại rồi bỏ đi không? Các bà vợ nên trở thành một viên kim cương và việc giữ vợ là của các ông chồng. Và nếu thay vì làm vợ, chúng ta có thể làm bạn thân với chồng, cùng nhau nhiều nhất có thể thì chồng bạn có đủ bản lĩnh mà có bồ không?

Tôi không dạy bạn cách để giữ chồng. Không! Tôi muốn bạn có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn nhắc bạn không phải là làm vợ thế nào, tôi chỉ nhắc bạn làm phụ nữ thế nào. Bạn là bạn chứ không phải là một cô vợ hay một cô bồ. Và nếu chồng bạn có bồ, hãy nhớ cho đó không phải là lỗi của bạn. Chỉ là anh ta đã không còn xứng đáng để bạn dốc lòng nữa.