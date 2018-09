Lâm Vinh Hải bị 'ném đá' khi tiếp tục đăng status chê bai vợ cũ

Phát ngôn mới nhất của chàng vũ công Lâm Vinh Hải đang gây tranh cãi trong cộng đồng.

Trên trang cá nhân, Lâm Vinh Hải mới đăng tải dòng trạng thái khá tâm trạng: "Giờ thật sự hiểu câu lòng người khó đoán. Sợ, rất sợ, sợ lắm rồi".

Đáng chú ý, trong rất nhiều lời bình luận về nội dung Lâm Vinh Hải đăng tải, anh đã thẳng thừng trả lời ý kiến của một khán giả. Cụ thể, người khán giả này nói: "Làm sao mà đoán được, nếu mà đoán được thì vợ cũ anh không lấy người như anh rồi". Nam diễn viên đáp trả ngay: "Đúng rồi em. Vì anh quá tin tưởng vợ cũ anh nên mới như vậy và nếu đoán được anh đã không lấy người như vợ cũ anh rồi".

Dòng trạng thái Lâm Vinh Hải đăng tải.

Lời phản hồi gay gắt của nam vũ công với người hâm mộ.

Dòng comment của Lâm Vinh Hải nhanh chóng gây sự chú ý trong cộng đồng. Mọi người đều tỏ ra bức xúc với phát ngôn này của Quán quân So you think you can dance. Họ cho rằng dù đã chia tay, Lâm Vinh Hải không nên có những lời lẽ không hay về vợ cũ - người đã gắn bó với anh 11 năm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tỏ ra thông cảm với nam vũ công điển trai, cho rằng chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu và mọi người không nên chỉ trích nặng lời như vậy.

Trước sự việc này, liên hệ với Lý Phương Châu, cô cho biết không còn bận tâm tới những status hay những comment của chồng cũ: "Anh Hải đã hủy kết bạn Facebook với tôi lâu rồi. Tôi không biết về những status hay comment gì của anh Hải cho đến khi mọi người nói và thật sự tôi không quan tâm".

Trước đó, Lâm Vinh Hải công khai tình cảm với người mẫu Linh Chi sau vài tháng ly hôn nhưng đã bị vợ cũ Lý Phương Châu tố anh ngoại tình nhiều năm trước. Thời điểm đó, Lâm Vinh Hải hứng chịu rất nhiều "gạch đá" và chỉ trích. Đứng giữa tâm bão dư luận, Lâm Vinh Hải chọn cách im lặng và tránh không đề cập tới vợ cũ.

Vợ cũ Lý Phương Châu từng tố Lâm Vinh Hải ngoại tình với Linh Chi khi 2 người này hợp tác chung trong bộ phim Găng tay đỏ.

Tài khoản Cẩm Tú bình luận: "Khi bình yên người ta thường quên những lời thề trong giông bão. Là ai đã cùng anh vượt qua những tháng ngày khó khăn, ngày mà anh chưa có sự nghiệp, chưa được nổi tiếng, để rồi ngày hôm nay khi anh giàu sang anh lại quên đi người phụ nữ từng một lòng đứng sau mình, sẵn sàng đỡ lấy anh nếu anh có vấp ngã. Người phụ nữ ấy giờ đây nhìn anh tay trong tay với người phụ nữ khác, nỗi đau ấy nếu không phải là vợ anh thì ai mới hiểu thấu đây".

Facebooker Nguyễn Hằng viết: "Trong chăn mới biết chăn có rận. Tuy nhiên đã làm đàn ông thì đừng quá nhỏ nhặt. Cho dù phụ nữ ấy bây giờ có sai gì đi nữa. Họ cũng đã 11 năm bên bạn. Bạn cũng đã làm tổn thương tới họ không ít thì nhiều mà chẳng lẽ bạn không nhìn thấy sao. Mong rằng bạn sẽ đàn ông hơn nữa so với khuôn mặt của bạn".

Tài khoản Maria Siu Oanh chia sẻ: "Mình chỉ xem chứ không nói gì ai cả. Bởi vì chính bản thân mình chắc gì đã tốt mà dám lên mặt dạy đời người này người kia? Đều là con người cả mà, không trước thì sau, ai rồi cũng sẽ một lần lầm lỡ. Đôi khi chỉ những người trong cuộc mới biết mọi người ạ". "Mấy bạn rảnh lo xây dựng cuộc sống mình đẹp xíu đi và bớt khẩu nghiệp lại. Đừng xen vô chuyện người khác vì thứ nhất không phải chuyện của mấy bạn, thứ hai mấy bạn không phải là người ta không trải qua mọi chuyện của người ta thì đừng nói kẻo rước nghiệp vào thân đấy", một Facebooker khác viết.

