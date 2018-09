Là phụ nữ đừng sống kiếp tầm gửi

Vị trí của phụ nữ là ở trên đôi chân của chính mình thay vì trong bếp hay trên giường.

Miao Miao

Hạnh phúc của những cây tầm gửi

Các bác trong nhà luôn tặc lưỡi nói với em rằng: "Mày học hành, làm việc vất vả gì nhiều cho mệt, con gái chỉ cần lo kiếm được một tấm chồng giàu có đàng hoàng là được rồi, giống như cái N, cái M… nhà bác đây này, chỉ việc ở nhà, mua sắm rồi quản lý tiền bạc của chồng, có phải làm gì đâu"….

Và thế là từ lớn đến bé, chả vì lý do, chẳng vì chân lý đã được kiểm chứng nào, phụ nữ luôn được mặc định là phải sống bám vào đàn ông giống như loài tầm gửi mỏng manh, yêu đuối phải nương vào những cây cộ thụ cao to, vững chắc. Cây cổ thụ càng to, càng vươn cao thì tầm gửi cũng càng hút được nhiều chất dinh dưỡng và phát triển.

Tất nhiên thực vật thì không có giác quan, nhưng nếu có suy nghĩ thì tôi không biết tầm gửi liệu có hài lòng với cuộc sống của mình? Phải sống bám vào một thân cây, chia sẻ chỗ ở của mình cho nhiều loài khác, nếu cây cổ thụ kia chết đi thì bản thân cũng không thể tồn tại. Nói tóm lại loài thân mềm đó không có quyền quyết định cuộc sống của mình.

9/10 phụ nữ khi được hỏi cũng sẽ đều trả lời rằng họ không muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm thừa nhận và đứng lên. Phụ nữ thời nay, có quá nhiều ràng buộc và lệ thuộc, nào là tiền bạc, kinh tế, tâm lý, đạo đức và xã hội… Nên mặc dù tràn lan trong cuộc sống những câu chuyện về kết hôn không tình yêu, bi kịch chồng cặp bồ hay “1001 kiểu hôn nhân không hạnh phúc với gã chồng tồi”, phụ nữ trừ đau khổ ra vẫn không biết làm gì, có lẽ bởi giấc mơ về một chỗ dựa vững chắc trước mọi giông bão cuộc đời nay lại là lý do chính đánh vỡ hạnh phúc của họ.

Đừng đem cả cuộc sống của mình trao vào tay người khác

Tôi không hiểu tại sao phụ nữ luôn đặt cược hạnh phúc của mình vào tay người đàn ông và tại sao hôn nhân lại có thể trở thành canh bạc lớn nhất quyết định niềm hạnh phúc của cuộc đời họ. Nhưng liệu đàn ông có phải là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa thiên đường cho người phụ nữ không?

Chị gái tôi kết hôn với một người đàn ông thành đạt, hơn mình 1 giáp từ khi còn rất trẻ. Ai cũng bảo chị phải may mắn lắm mới lấy được người như vậy. Quả nhiên lấy anh chị chả phải làm gì cả, không giao lưu với bạn bè, không được tiếp tục học lên đại học và có những hoạt động xã hội khác, chỉ quanh quẩn ở nhà quét dọn và sinh con. Rồi chả bao lâu anh cặp bồ bên ngoài, chị khóc ngất lên khuyên giải không được đành nghĩ đến việc ly dị, nhưng nghĩ đến mình không bằng cấp, không việc làm, sống nhờ phụ cấp của chồng, lại nghe mọi người khuyên rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nên cũng đành nuốt nước mắt sống qua ngày.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một thời gian sau anh công khai mang bạn gái về, đòi sống kiếp vợ cả vợ bé. Như ngọn núi lửa kìm nén lâu ngày trào ra, chị dứt khoát và nhanh chóng ly hôn, gửi con cho mẹ đẻ, cắn răng vào miền Nam học việc từ cô nhân viên cắt móng, gội đầu. Một thời gian sau chị trở thành bà chủ của một salon có tiếng có thể trang trải cho con và ổn định cuộc sống của chính mình. Chả phải có ai đó đã nói đấy sao: "Hãy cho phụ nữ một đôi giày vừa vặn, cô ý có thể chinh phục cả thế giới". Đàn ông không phải tấm vé toàn năng đưa người phụ nữ đến hạnh phúc mà là chính đôi chân của họ.

Tự chủ và ngọt ngào

Phụ nữ đã tốn hàng trăm năm để hỏi bình đằng giới và nữ quyền. Nữ quyền ở đây không phải là trèo lên đầu nam giới, hống hách quát tháo. Nữ quyền chỉ đơn giản là bạn có quyền quyết định cuộc sống và lựa chọn những điều làm mình hạnh phúc. Vì vậy đừng tùy tiện và cẩu thả phó mặc nó cho một người đàn ông.

Tuy nhiên đàn ông vẫn là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong bức tranh hạnh phúc của người phụ nữ, vậy nên tự chủ ở đây là khi thấy một thân cây không đủ vững chắc để tựa vào thì có thể mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp, đủ dũng cảm viết một dấu chấm cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không chằm chằm nhìn vào điện thoại khóc nức nở khi người ấy không gọi điện, hoặc đơn giản nhất là khi chàng trai của bạn bận, thay vì thao thức và chờ đợi thì có thể chui vào chiếc áo của anh ấy, cuốn nó quanh mình và mỉm cười, ngủ thật ngon.

Bạn biết không? Một cô gái độc lập và mạnh mẽ là món quà ngọt ngào nhất thượng đế trao cho chính cô ấy và chàng trai của mình.