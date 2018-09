Kỳ Duyên bị Facebooker chê tơi tả vì kiểu tóc không hợp tuổi

Người đẹp chọn cho mình kiểu tóc búi với phần mái uốn lượn làm nhiều người tưởng cô đang tham gia sự kiện dành cho các quý bà.

Sáng nay, tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Kỳ Duyên không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông do đi muộn hẳn một tiếng so với giờ dự kiến mà còn khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng vì style quá già so với tuổi 19 của cô. Không chọn kiểu tóc dài đễ xõa hay tóc tết duyên dáng, trẻ trung Hoa hậu đã chọn kiểu tóc búi với phần mái hơi uốn lượn và lối trang điểm nude có phần thiếu điểm nhấn.

Kỳ Duyên chọn lối trang điểm nhợt nhạt thiếu điểm nhấn cùng mái tóc búi với phần mái uốn cong.

Ngay sau khi hình ảnh về cuộc họp báo này được đăng tải, nhiều sự chú ý của cộng đồng đã đổ dồn về phía Kỳ Duyên. “Chả hiểu sao ai make up làm cho quả tóc già đi chục tuổi”, “Trông Kỳ Duyên dừ quá”. Thậm chí mọi người còn cho rằng với kiểu tóc này Kỳ Duyên nên mang đi thi hoa hậu quý bà thì sẽ hợp hơn rất nhiều.

Nhiều bình luận của khiến người khác không khỏi phì cười khi ví tóc của Hoa hậu Kỳ Duyên sáng nay như chiếc mái tôn: “Haizzz chắc do làm cái “mái tôn” này nên mới đến muộn”, Tuyết Anh viết. “Sáng nay Hà Nội mưa lớn nên phải làm đầu “mái tôn” để khỏi bị ướt”, Lâm Vi Linh bình luận.

Thậm chí “sự cố” về style này của Kỳ Duyên còn khiến cô bất đắc dĩ làm nền cho Á hậu Huyền My cùng các Hoa hậu, Á hậu khác khi chụp ảnh. “Đã có nhiều người nhắn Kỳ Duyên đừng đứng cạnh Huyền My nữa mà không chịu nghe lời”, Hien Pham bình luận. “Đứng với Tú Anh và Huyền My thì Kỳ Duyên sao lại được chọn làm Hoa hậu nhỉ?”, My chia sẻ ý kiến cá nhân của mình.

Thậm chí với kiểu tóc này, Kỳ Duyên trông còn già hơn so với các đàn chị của mình.

Ngay cả những người không am hiểu nhiều về xu hướng thời trang, làm đẹp cũng cho rằng Kỳ Duyên quá già và kém xinh khi chọn cho mình kiểu tóc này. “Tôi không phải người có gu thẩm mỹ lắm, nhưng nhìn vào là thấy chả đẹp rồi, chả hiểu stylist của cô này nghĩ thế nào nữa”, bạn đọc Nhung chia sẻ. “Tui không hiểu ekip của Hoa hậu Kỳ Duyên làm ăn kiểu gì luôn, người ta ngày càng thanh thoát sang trọng còn ekip của Kỳ Duyên làm ăn ngày càng tụt dốc”, BTNP bình luận.

Maruko Chan