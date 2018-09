Kiều Minh Tuấn bị 'ném đá' khi công khai yêu An Nguy

"Kiều Minh Tuấn - Anh còn nhớ những gì đã hứa khi yêu Cát Phượng không?", Facebooker Nguyễn Ly chất vấn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Minh Tuấn đang phải nhận rất nhiều bình luận trách móc sau khi công khai yêu bạn diễn An Nguy, tối 13/9. Nam diễn viên cho biết tình cảm của anh dành cho An Nguy là thật chứ không phải tạo scandal để PR cho phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Anh và An Nguy sẵn sàng hứng chịu mọi giông bão, có thể mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi công khai mối quan hệ này. Nói về mối quan hệ với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cho biết hiện tại tình cảm của anh dành cho bà xã hơn tuổi là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu.

Nhiều người đã sốc khi nghe Kiều Minh Tuấn nói vậy và cho rằng anh đã không giữ lời hứa và mất niềm tin ở anh. Facebooker Ngọc Phạm viết: "Mất hết niềm tin vào đàn ông và mất hết niềm tin vào một lời hứa nào đó không có thật, lời hứa khi về già sẽ đút cơm cho Cát Phượng ăn nay đã không còn".

Cùng quan điểm, thành viên Nguyễn Ly bức xúc: "Kiều Minh Tuấn - Anh còn nhớ những gì đã hứa khi yêu Cát Phượng không? Anh đã nói rằng: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý để sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân và đút cơm cho người lớn tuổi ăn". Khi xem video anh nói những lời đó, tôi đã xúc động vô cùng. Còn bây giờ tôi ghét anh quá và đau đớn thay cho chị Cát Phượng. Anh thật là dối trá. Anh không xứng với tình cảm mà chị Cát Phượng đã dành cho anh".

Thất vọng về Kiều Minh Tuấn, Facebooker Quỳnh Ngân chia sẻ: "Tôi từng nghĩ trên đời vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, yêu nhau không vì nhan sắc hay tuổi tác nhưng bây giờ mới thực sự nhận ra người đàn ông nào cũng ham của lạ và ngon hơn. Đến giờ, khi xem lại những khoảnh khắc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng trên truyền hình, tôi vẫn không tin được rằng Tuấn lại có thể yêu được người khác nhanh đến vậy. Anh hay nói ra những đạo lý sống nhưng giờ thì anh lại là người làm trái ngược với những gì đã nói. Anh làm tôi buồn quá".

"Kiều Minh Tuấn - Anh có biết rằng trước khi anh công khai yêu An Nguy trong mắt tôi anh đẹp như thế nào không? Mỗi lần anh nói về chị Cát Phượng, tôi lại tag tên chồng vào để xem video anh chia sẻ để học tập, noi theo gương anh. Tôi đã sai lầm khi làm việc đó. Sáng nay, chồng tôi gửi bài viết mà anh trả lời phỏng vấn trên báo, kèm theo câu: 'Em sáng mắt chưa?' mà tôi đau đớn thay", thành viên Ánh Trăng bức xúc.

Nhiều người cho rằng Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy chỉ là tin đồn và mong Kiều Minh Tuấn giữ lời hứa và yêu Cát Phượng.

Bên cạnh đó, nhiều người không tin Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy và cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR cho bộ phim mà họ vừa ra mắt. Facebooker Cổ Hảo viết: "Anh ơi! Dù gì anh và chị Cát Phượng đã cùng nhau vượt qua sóng gió cũng nhiều năm qua rồi. Em mong những tin đó là lời đồn bậy. Anh đừng làm em mất niềm tin với cuộc sống này nhé".

Còn thành viên Thắm Nguyên khuyên: "Anh hãy là người đàn ông chân chính, mình nói được phải làm được vì lời nói của anh có biết bao nhiêu người chứng kiến. Anh đừng để chị Cát Phượng đau buồn thêm lần nữa. Chị ấy xem anh là người đi cuối con đường rồi, chưa chắc rằng người mới sẽ tốt hơn người cũ và hiểu anh nhiều hơn chị Phượng. Cảm giác của anh bây giờ chỉ là cảm giác nhất thời bởi cô gái trẻ thôi, đừng làm những người phụ nữ tổn thương, nếu không anh hãy đi tu đi, đừng yêu thêm ai nữa".

Đồng quan điểm, Thỏ Thỏ cho rằng: "Tôi nghĩ nếu Kiều Minh Tuấn quyết định yêu An Nguy thì Cát Phượng cũng vui vẻ chúc phúc thôi. Tình yêu của họ trải qua 10 năm rồi, đã quá dài cho sự yêu đương, muốn bền vững còn cần sự ràng buộc con cái nữa. Cuộc đời Cát Phượng đã nếm đủ đau thương. Tôi nghĩ cô ấy đủ bản lĩnh tiếp nhận mọi thứ và sống thật hạnh phúc cùng con trai. Cuộc đời này ai dám chắc ngày mai có còn yêu gắn bó với nhau không. Nếu hết tình cảm thì ra đi cũng tốt, chỉ là giây phút này chắc Cát Phượng chông chênh lắm. Cái sai của Kiều Minh Tuấn là đã nói quá nhiều, đến lúc cần rõ ràng rồi".

Cát Phượng cho biết chị vẫn ổn trước thông tin Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị đồn bí mật hẹn hò từ một tháng qua. Từ khi đóng chung phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, hai diễn viên chính có nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ ngoài đời. Tuy nhiên, cặp đôi giữ im lặng về mối quan hệ cho đến hôm qua (13/9). Sáng 14/9, khi trao đổi với Ngoisao.net, Cát Phượng tỏ ra bình thản. Chị không trả lời các câu hỏi về chuyện Kiều Minh Tuấn công khai yêu An Nguy nhưng khẳng định: "Tôi vẫn ổn".

Cherry Trần