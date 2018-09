Không có gì khổ hơn yêu thầm

Nếu một người nào đó yêu thầm, và mỉm cười khi mình đang yêu đơn phương. Hãy khâm phục người ấy, vì họ đã có một sự nghiêm túc trong tình yêu.

Ming Ming

Theo một cuộc khảo sát gần đây nhất, các nhà khoa học cho rằng yêu thầm là một bệnh lý thường gặp, nó xuất hiện khi chúng ta dành mọi sự chú ý cho một ai đó. Nếu người ta không đáp lại thứ tình cảm của mình, mà bản thân vẫn một mực đau khổ nhìn người đó dần xa rời mình, đó chính là bệnh lý mang tên yêu thầm.

Có một người từng nói: “Yêu thầm là một căn bệnh khó chữa, giống như việc đeo bùa ngải vào người trong suốt thời gian dài. Chúng ta nhận ra mình phải chấm dứt tình ý với người đó ngay từ bây giờ, nhưng mỗi ngày trôi qua, ta càng nhận mình đang đi dần đến bỏ cuộc”.

Đôi khi, chúng ta luôn trăn trở tìm ra điều lý giải tại sao mình lại yêu thầm người đó lâu đến như thế? Người đó có gì đặc biệt sao? Người đó có vẻ ngoài quá hấp dẫn khiến trái tim thổn thức mỗi lần chạm vào mắt sao? Cũng có phần đúng, vì những người được yêu thầm thường là những kẻ đào hoa, có gương mặt đẹp tựa thiên thần. Nhưng có những người, chúng ta chỉ giáp mặt một lần cũng khiến tim đập chân run, tiếng sét ái tình từ đâu giáng tới. Nhưng trong tình yêu với người đó, chúng ta chấp nhận không được đáp trả, vì người đó không thích mình hoặc đang dành tình cảm cho người khác. Chúng ta thực sự biết được cô đơn nghĩa là gì, và ngẩn ngơ ra vào Facebook người đó, điều tra về tình cảm của họ. Cô ấy có gì hơn mình? Anh ấy có gì khiến cho người đó thương mến đến thế?

Có một người khác lại nhận định: “Yêu thầm thực ra là đau khổ, nhưng lại là động lực mạnh mẽ khiến chúng ta sống tốt hơn. Một lẽ đương nhiên, yêu thầm không bao giờ được đáp trả, cho nên chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn, đối diện với sự thật nghiệt ngã ấy với thái độ không chùn bước”. Yêu thầm không xấu, nhưng không có nỗi khổ nào hơn là yêu thầm. Tôi còn nhớ có một bài hát mà mình nghe đi nghe lại, cơ bản là rất giống tâm trạng mình lúc đó mang tên “Teardrops on my guitar” của Taylor Swift, nói về một cô gái trong tình yêu đơn phương với một người con trai.

Drew looks at me

I fake a smile so he wont see.

(Drew nhìn vào tôi

Tôi cười gượng gạo để anh không thấy những gì tôi cố che giấu).

Lúc trước, tôi có yêu thầm đấy, và tình yêu đó cực kì đau khổ. Bạn có tin không, tôi có thể nói chuyện được hầu hết với những người con trai theo cái cách vô tư, thoải mái nhất, nhưng đến khi nhìn thấy người đó, đều im bặt không nói lên lời. Thậm chí, người đó phải mất 3 tháng mới nhớ đến tên tôi, thế mà tôi đã biết hầu hết bạn bè và người yêu của người đó. Tôi đã rất đau khổ, đã rất dằn vặt, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không cảm thấy mình yêu người đó là sai trái. Tôi vẫn đang cố gắng thể hiện, lấy việc yêu thầm làm động lực để mình tiến tới. Tôi lao đầu vào công việc, tự chủ mọi thứ và mong cầu tình yêu khác sẽ đến. Nhưng mỗi lần thấy người đó, tôi vẫn không tránh khỏi trái tim đập loạn nhịp. Tôi cẩn thận nhét nó vô một góc sâu trong tâm hồn, và ngày hôm sau, lại tiếp tục là chính bản thân mình.

Nhưng không có gì sai trái, khi ta tiếp tục dành tình cảm đơn phương cho người đó. Đơn phương tức là đã chấp nhận không được đền đáp, tức là trân trọng tình yêu, tức là đang vẻ cho mình một màu sắc mới của cuộc sống.

Nếu một người nào đó yêu thầm, và mỉm cười khi mình đang yêu đơn phương. Hãy khâm phục người ấy, vì họ đã có một sự nghiêm túc trong tình yêu. Và nếu họ tìm được tình yêu mới, chắc chắn họ sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên người đó.

Và hãy tin rằng, điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là yêu và được yêu. Chúng ta đã yêu, chúng ta đã yêu hết sức mình qua việc yêu thầm một người nào đó mà không cần bất cứ một sự đáp trả nào. Tin tôi đi, những người trân trọng tình yêu, thì cuộc sống sẽ đền đáp cho họ bằng một tình yêu quý giá tương tự.

Không có gì khổ hơn yêu thầm, nhưng không có tình yêu nào có thể mãnh liệt bằng yêu thầm.