Khoe khoang là hành động sai lầm

Nếu bạn thực sự là người có năng lực thì không cần thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình.

Dương Cầm

1. Khoe tiền tài, vật chất, sự giàu có

Khi khoe khoang sự giàu đang được hưởng, hãy cẩn thận vì bạn đã đặt người đối diện vào một tình huống không thể lường trước. Sự giàu có ấy do bố mẹ, chồng hay vợ bạn làm nên se không giống với của cải do chính bản thân tạo ra. Thực lực của bạn sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc trong cơ quan, vì thế người ta cũng biết được tài sản của bạn có được thực sự là do đâu. Lúc đó trong mắt họ bạn chỉ là một kẻ ăn bám và thích khoe khoang một cách dại dột và họ sẽ cười vào mặt bạn. Mặc dù người ta không tỏ rõ thái độ ấy và đôi khi họ còn cổ xúy cho hành động của bạn, biến bạn thành con rối, khiến bạn trở thành một kẻ dại dột vô cùng.

Chưa kể đến chuyện họ sẽ coi bạn là một kẻ vô tâm. Mà thực ra bạn đúng là một kẻ vô tâm trong trường hợp khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn. Bởi bên cạnh bạn, không phải ai cũng có được một cuộc sống và điều kiện tốt như vậy. Có thể trong số họ, nhiều người đang phải lo chạy vạy tất bật để đảm bảo cuộc sống rất chật vật. Người ta không bao giờ dám mơ đến một cuộc sống như bạn, thậm chí họ cũng chẳng hiểu gì về giá trị thực của những món đồ mà bạn đang sở hữu. Họ sẽ không hài lòng về bạn nhưng họ không bao giờ nói ra. Đó là một điều chắc chắn.

Vậy nên bạn hãy cân nhắc xem nên khoe khoang như thế nào và khoe khoang với ai, ở đâu, mức độ ra sao cho phù hợp? Nhưng dù sao thì cũng không nên khoe khoang và đừng bao giờ khoe khoang về tiền tài, vật chất và sự giàu có của bạn trước mặt người khác, đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bởi như vậy là bạn đang tự hạ thấp giá trị chính mình, tự cho người đối diện thấy mình là ai và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác.

2. Khoe tài năng

Nếu bạn thực sự tài năng hay là người có năng lực thì không cần thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình. Bạn cứ yên tâm và đừng lo người khác không đánh giá đúng khả năng và những gì mà bạn đang có. Nếu bạn im lặng, có thể khiến người khác còn đánh giá cao hơn thực lực sẵn có. Như vậy sẽ có lợi cho bạn hơn rất nhiều. Hãy chứng minh năng lực bằng những hành động và việc làm của mình. Còn nếu bạn chứng tỏ bằng cả lời nói, dù là nói và làm bằng nhau đi nữa thì hành động này cũng làm mất đi giá trị của chính mình. Chưa nói đến việc đôi khi sự khoe khoang của khiến người khác hiểu nhầm bạn đang có những mưu đồ vụ lợi khác cho bản thân.

3. Khoe tầm hiểu biết, quan hệ xã hội

Thế giới bao la rộng lớn, tri thức nhân loại là vô cùng vì vậy sự hiểu biết của bạn dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ. Cho nên bạn nghĩ và khoe khoang rằng mình hiểu biết hơn người, cập nhật thông tin hơn người là một sai lầm chết người. Đôi khi bạn luyên thuyên về một đề tài nào đó mà bản thân cho rằng nó rất mới và lạ, chưa được nhiều người biết đến nhưng thực ra người đối diện đã biết rõ những nhưng chỉ im lặng lắng nghe. Vậy lúc đó, bạn có thể hình dung mình sẽ được đánh giá như thế nào rồi đấy. Cũng như việc bạn tự hào rằng mình quen biết một người nổi tiếng nào đó trong xã hội và luôn hết lời ca ngợi về họ để chứng tỏ mình là một người có đẳng cấp trong các mối quan hệ. Trong khi đó, người đối diện lại biết quá rõ về người ấy, cả mặt tốt và xấu của họ. Có phải lúc ấy bạn đã thất bại rồi không? Thay vì cố đưa ra thật nhiều thông tin về chính mình và những người quen biết để chứng minh đẳng cấp, bạn chỉ cần thông báo một thông tin đặc biệt nhất về người mà bạn biết. Như thế cũng đủ giúp người khác nhận diện sự "đẳng cấp" của bản thân. Bởi vậy, nếu bạn muốn chứng minh tầng lớp thì cũng nên khoe khoang một cách khéo léo, nhẹ nhàng và tế nhị. Điều đó không hề khó nhưng lại ổn hơn rất nhiều.

4. Khoe sức khỏe, sắc đẹp

Ai cũng mong mình được khỏe mạnh và xinh đẹp. Khi ngắm nhìn một người khỏe đẹp hơn mình, trong lòng người khác sẽ nẩy sinh hai luồng tư tưởng, đó là lòng ích kỷ và sự tự ti, mặc cảm. Ích kỷ ở đây là thèm khát được như bạn, muốn chiếm lĩnh sắc đẹp và ghen tỵ với bạn. Tự ti, mặc cảm là vì họ thua kém về ngoại hình. Vì vậy, nếu lên tiếng khoe khoang về sức khỏe, hình thức, sắc đẹp là bạn đã vô tình đã đẩy cái ích kỷ và sự tự ti ấy của họ lên mức độ cao hơn. Như vậy, cái được cho bạn chưa biết là như thế nào nhưng cái mất cho người đối diện và cho chính bạn là rất lớn. Đôi khi người ta sẽ phản ứng tiêu cực ngay trước mặt bạn hoặc tỏ thái độ xa lánh. Thực tế là những thứ mà bạn tự hào và khoe khoang này đều tàn phai theo năm tháng, cái còn lại quý giá nhất chính là bản chất và tâm hồn. Người khác sẽ chú ý về cách bạn sống, cách bạn hành động hơn là ngắm cái sắc đẹp bên ngoài. Bởi sức khỏe và sắc đẹp chỉ tạo chút ảnh hưởng tốt tới những người xung quanh trong khi đó, bản chất tốt đẹp (hay ngược lại) của bạn mới là điều đọng lại trong lòng mọi người lâu dài.

5. Khoe bạn bè

Đây là kiểu khoe hộ cho người khác. Đến bất kỳ nơi nào đó ta cũng dễ bắt gặp những người có tính này. Họ làm chuyện đó vì nghĩ rằng: "Tôi quen biết nhiều, tôi đẳng cấp, vì tôi là bạn của những người đó". Những câu chuyện đại loại như: “Con trai và con dâu tôi giờ đã có 3 bằng thạc sỹ”, “Thằng X bạn tao giờ giàu có và thành đạt lắm!”,“Bà Y vừa tậu một con xe 5 tỷ. Nhà bà ấy giàu lắm! Con thì làm ở tập đoàn lớn"... Những kiểu khoe này chẳng những không nâng tầm hoặc đem đến cho bạn một chút giá trị nào, mà ngược lại còn hạ thấp chính mình. Bởi vì ít nhiều thì những người xung quanh bạn sẽ có một sự so sánh ngầm: "Người ta thì như thế mà bạn tôi lại thế này ư?".