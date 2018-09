Khi tuổi thơ tách biệt với công nghệ

Nhiếp ảnh gia người New Zealand đã khắc họa chân thật tuổi thơ hồn nhiên của 4 đứa con tại vùng nông thôn, hoàn toàn tách biệt với các máy móc, thiết bị hiện đại.

Mới đây, loạt ảnh với tựa đề "“Childhood in the Raw” (tạm dịch là 'Tuổi thơ trong sáng') với hiệu ứng màu đen trắng ở vùng Marlborough, New Zealand của nhiếp ảnh gia Niki Boon nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng.

Niki Boon đã ghi lại khoảnh khắc vui đùa của chính những đứa con đáng yêu của mình.

Chị muốn các con được sống trong tuổi thơ hồn nhiên với các trải nghiệm ở vùng nông thôn New Zealand.

Nhiếp ảnh gia Niki Boon, sống ở vùng nông thôn New Zealand, đã ghi lại những bức ảnh của con mình lớn lên mà không có ti vi hay điện thoại. Sau khi xa quê nhiều năm, Niki Boon trở về quê hương và quyết định để những đứa con của mình được lớn lên ở nông thôn.

Trong ảnh, các con của chị lần lượt là Arwen 6 tuổi, Anton 8 tuổi, Rebecca 11 tuổi và Kurt 12 tuổi, nô đùa ngoài trời, giỡn với động vật và nghịch nước trong sân, cả những khoảnh khắc các con háo hức với bữa ăn ngon hay đang khóc lóc cũng được người mẹ này ghi lại.

Chia sẻ với ABC News, nhiếp ảnh gia Niki Boon cho hay con cái chị đến nay vẫn bị mẹ giới hạn sử dụng các thiết bị truy cập điện tử: “Các con nhà tôi từ nhỏ tới giờ rất ít tiếp xúc với tivi hay những thiết bị điện tử khác. Nếu chúng cần tìm thông tin, tôi sẽ cho chúng tham khảo sách vở hay các nguồn tài liệu hữu hình khác. Và chúng học thông qua việc thực hành trong môi trường tự nhiên”.

Cùng ngắm bộ ảnh "Tuổi thơ trong sáng" dưới góc nhìn của người mẹ 4 con:

Lam Dương

Ảnh: Facebook, Instagram