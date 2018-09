Khi sếp chơi 'Phây'

Mới chơi nên sếp rất hào hứng. Cứ 30 phút sếp lại up cái ảnh. 70 phút sếp đăng một 'tút' (status).

Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng "Phây" (Facebook). Sáng nay họp giao ban, sếp bảo để chị về đăng ký cái "Phây" chứ không lạc hậu mất, chuyện gì cũng bảo đọc trên "Phây", thấy trên "Phây", nhiều khi các cô nói xấu chị trên "Phây" mà chị không biết cũng nên.

Trưa sếp gọi điện cho cậu điện nước của công ty. Này sao chị không vào được "Phây"? Cậu điện nước hỏi thế chị đã đăng ký tài khoản chưa? Sếp bảo, thì chị gõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào 2 ô để trống rồi "entơ" cái mà nó im re không cho chị vào. Hay tại mình chưa đưa phong bì cho bọn "Phây" nhỉ? Cậu điện nước bảo dạ để tí em lập cho. Chị giục ừ nhanh lên nhé, để chị viết bài về cái TPP phát. Sáng nay đi ăn bún thấy chúng nó bóng bàn về TPP kinh quá, mà thực ra TPP là "thực phẩm phân phối" chứ có gì lạ đâu! Nhanh nhá!

Cuối cùng thì sếp cũng có "Phây". Sau khi add tất cả 64 nhân viên và một mớ người khác vào, sếp bắt đầu thử. Đầu tiên nhờ đứa cháu chụp cho cái ảnh đang ngắm hoàng hôn rồi post lên. Like điên đảo luôn. Đứa nào like nhanh nhất chị ghi vào sổ. Thúy Hường phòng tài vụ like sau 2 giây. Bạch Tuyết phòng nhân sự like sau 4 giây. À sao chưa thấy đám con Huệ, con Minh còm nhỉ? Cả thằng Tùng lái xe và con Na vệ sinh nữa, chúng đâu cả rồi? Thật không thể chấp nhận được.

Cáu quá sếp gọi mấy đứa ra hỏi, này sao thiếu 2 "nai" (like), con Na với thằng Tùng giận gì chị mà không thấy "nai" chị? Đồng chí văn thư bảo dạ, đồng chí Tùng dùng điện thoại cục gạch 1280 không vào mạng được, còn đồng chí Na vệ sinh đang cho con bú, với lại nó không chơi "Phây" chị ạ. Sếp nhăn mặt nói phải quán triệt mới được, thế kỷ 21 rồi mà lạc hậu.

Mới chơi nên sếp rất hào hứng. Cứ 30 phút sếp lại up cái ảnh. 70 phút sếp đăng một "tút" (status). Đi làm tóc về sếp up 12 ảnh, viết mấy câu buồn bã “Mình già thật rồi”. 64 like, vô số comment. Chị ơi trẻ quá. Tóc xinh lắm chị ạ. Đẹp đẹp chị ơi. Gọt xoài đứt tay, sếp up 4 ảnh, viết tút “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không anh?” 58 like. 42 comment chia sẻ. Chị ơi làm sao thế? Thương chị quá, ôm chị thật chặt. Cố lên chị, bọn em luôn đứng bên chị.

Ảnh minh họa.

Đang ngồi đếm "nai" chợt có đứa nhảy vào comment: “Cho chết con khọm già đi”. Đọc xong sếp tím mặt rút ngay phích cắm điện. Lát sau len lén bật máy tính lên vẫn thấy comment lúc nãy chưa biến mất, sếp gọi ngay cho cậu điện nước: "Alô Hoạch hả em, lên ngay, lên điều tra xem đứa nào nó chửi chị này".

Đồng chí Hoạch chạy lên. Sếp chỉ vào nick chửi mình, hỏi: “Chú xem nó thuộc ban nào, bộ phận nào mà dám xúc phạm chị?”. Đồng chí Hoạch ngó qua, bảo dạ đứa này không thuộc biên chế công ty ta. Sếp hỏi: "Thế nó ở đâu ra?". "Dạ, nó là bọn trên mạng thôi chị". "À thế hả, giờ làm sao cho nó biến mất hộ chị".

Đồng chí Hoạch dí chuột xóa comment xong dặn, lần sau đứa nào chửi chị cứ "lóc" (lock) lại là xong. Sếp tròn mắt: "Lóc là sao em?". "Dạ là khóa lại đó chị, như ta khóa cửa phòng không cho người lạ vào í". Sếp hỏi, thế à, thế cái khóa ấy nó bán ở đâu để lát chị bảo tài vụ chi tiền nhờ chú mua cho chị một cái? Đồng chí Hoạch bảo à cái đó không mất tiền. Sếp gật gật, nói nhưng chị hỏi cái, đứa nãy chửi chị con cái nhà ai cậu biết không? Đồng chí điện nước bảo em chịu. Sếp nói ừ thế thì thôi, đồ vô văn hóa.

Tối về sếp thông báo trên "Phây" thằng út 4 tuổi đau bụng. 61 like. Chị ơi chị chụp phân của bé lên em nhờ chồng em là bác sỹ khoa tim mạch xem hộ cho. Sếp bảo đợi tí để chị bảo nó ị đã. 10 phút sau chị tương quả hình rất diễm lệ lên tường, tất nhiên là sản phẩm của cậu út. Lại 61 like. Rất nhiều comment nức nở khen, em thấy phân đẹp mà chị ơi. Thậm chí có nick xuýt xoa bình luận: “Nói không phải nịnh chứ trông như một kiệt tác điêu khắc chị ạ”. Đồng chí Na mới lập nick cũng lao vào trầm trồ: "Em ngồi đếm được cả thảy 7 màu chị ơi, em thật nhìn rực rỡ như cầu vồng".

Sếp ưng lắm, bảo để mai chị đi siêu âm trĩ của chị rồi up lên nhờ mọi người cho ý kiến cái luôn. Biết hay thế này chị dùng "Phây" lâu rồi!