Khi đàn ông ngoại tình

Song Nhi

Trong hôn nhân điều mà người ta sợ gặp nhất nhưng lại thường xảy ra nhất là chuyện người hôn phối ngoại tình. Vấn nạn ngoại tình có từ xưa chẳng mới mẻ gì cả. Thời trọng nam khinh nữ đàn ông ngoại tình công khai. Nhưng xem ra vẫn không bằng bây giờ. Họ có quyền cưới vợ hai vợ ba nhưng thường thì họ chỉ qua lại với những người được gọi là vợ đó mà thôi. Không có chuyện tình một đêm, tình công sở, tình ''rau sạch'', tình chớp nhoáng theo cái kiểu hở ra là ngoại tình như thời hiện đại bây giờ.

Đàn bà ngày xưa ngoại tình là đều kinh thiên động địa. Nhẹ thì cạo đầu bôi vôi đuổi ra khỏi làng nặng là bị đánh đập hành hạ thậm chí là có nguy cơ mất mạng. Bây giờ xã hội hiện đại nam nữ bình quyền.Thế nên đàn bà ngày nay ngoại tình cũng nhiều hơn trước nhưng cũng chỉ là con số ít so với đàn ông. Dù xã hội ngày hôm tân tiến tới đâu thì đàn bà ngày nay ngoại tình vẫn là điều không thể chấp nhận được là đi ngược luân thường đạo đức. Thử hỏi ý kiến một người đàn bà khác về đàn bà ngoại tình thì họ chẳng do dự mà lên án chẳng thể tha thứ được.

Với đàn ông thì khỏi nói đàn bà ngoại tình là thứ hư hỏng mất nết phải vứt ngay vào sọt rác. Bất kể lý do nguyên nhân tại sao đàn bà làm chuyện đó. Đàn bà ngày hôm nay ngoại tình không còn bị những hình phạt cũ nhưng vẫn bị khinh bỉ dè bĩu cầm chắc trong tay bản án gia đình tan nát. Nói tóm gọn là không có đường để quay đầu lại. Dẫu cho người chồng có thuận lòng bỏ qua họ cũng khó sống yên ổn về sau với vết nhơ đó. Chưa nói đàn ông mà tiếp nhận lại người vợ ngoại tình thì chẳng mấy được người ta ủng hộ khen ngợi. Ngược lại phải gánh chịu hàng tá thị phi mai mỉa kiểu nhu nhược bị cắm sừng. Còn đàn ông thì sao?

Đàn ông ngoại tình vì họ có lý do hợp lý

Đầu tiên là do say rượu không làm chủ được mình. Mặc dù đàn ông tửu lượng cao hơn đàn bà và tiếp xúc với rượu bia nhiều hơn đàn bà. Có mấy người đàn ông trên đời này chưa từng say xỉn đâu? Nhưng nếu ai say xỉn cũng không biết mình đang làm gì và ngủ với ai thì xã hội này sẽ ra sao? Mà hay một chỗ là toàn không biết mình đang làm gì với những em xinh đẹp hoặc có tình ý từ trước. Ít có khi nào không làm chủ trước một người đàn bà xấu xí hơn vợ mình hoặc ngủ "nhằm'' vợ thằng bạn cả. Biết phân biệt rõ như thế nhưng mở miệng là bảo tại rượu.

Lý do kế tiếp đáng được thông cảm là nhất thời phạm lỗi dù cái sự nhất thời ấy không phải chỉ một lần. Nếu vợ không phát hiện ra thì sự ''nhất thời'' vẫn tiếp tục xảy ra. Thậm chí khi vợ nghi ngờ và cảnh cáo thì sự việc vẫn có nguy cơ tiếp diễn. Cuối cùng lý do đáng thương nhất chính là ''cô ấy dụ dỗ quyến rũ anh''.

Một người đàn ông đã có gia đình đồng nghĩa đã trưởng thành. Biết ngụy trang che giấu hành vi "ăn chả" của mình. Biết dẫn người tình đi mướn phòng hoặc tìm nơi kín đáo hẹn hò. Biết nói lời ngon ngọt, giả dối để người phụ nữ khác chịu lên giường với mình để thỏa cái bản tính trăng gió của mình mà cứ như thể mình là đứa bé lên năm ngây thơ người ta cho cục kẹo và dụ dỗ kêu mình làm theo ý họ muốn. Trong khi ai cũng biết rõ một điều khi đàn ông không muốn thì đàn bà không thể dùng vũ lực để bắt ép họ được.

Đàn ông ngoại tình vì họ biết vợ họ sẽ chấp nhận điều đó

Có hai kiểu chấp nhận, buộc phải chấp nhận và ép phải chấp nhận. Buộc phải chấp nhận đó là chuyện thường ngày trong huyện. Đàn ông bên ngoài ai cũng thế giống như nhu cầu ăn chén cơm, uống ly nước hằng ngày, miễn sao không bỏ bê gia đình chu toàn trách nhiệm làm chồng, làm cha với vợ con là được. Họ xem chuyện ngoại tình như một cách thể hiện đẳng cấp. Có chức, có quyền, chí ít cũng có tiền hoặc đẹp trai phong độ thì mấy em lao đầu vào âu cũng là điều đương nhiên, dễ hiểu.

Ép phải chấp nhận vì vợ lệ thuộc kinh tế. Buông chồng ra lấy gì mà sống mà nuôi con, phải chấp nhận bởi vợ là người coi trọng sĩ diện hơn hạnh phúc. Bỏ chồng sợ thiên hạ cười, sợ mất mặt mũi với bạn bè người thân, sợ người ta chê bai mình thất bại trong hôn nhân hay lấy nhầm chồng, nói chung là hằng trăm thứ sợ. Ly dị ra chồng dư sức lấy một em ngon lành cành đào trong khi vợ đã là đàn bà sinh đôi ba đứa con bao năm quen lấy gia đình làm trung tâm cuộc sống, ngơ ngác trước xã hội thì mơ gì người khác đoái hoài đến mình, không khéo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vậy là tiếp tục chép miệng cho qua. Tự bào chữa thôi thì vì con, vì công sức gây dựng bao năm mà mắt nhắm mắt mở cho. Xem như không biết không hay.

Đàn ông ngoại tình vì họ sẽ được tha thứ

Bởi họ biết rõ đàn bà vốn mềm lòng, yếu đuối, không thể gạt bỏ ngần ấy yêu thương trong bao nhiêu năm để dứt áo ra đi một cách dễ dàng dứt khoát. Họ chỉ cần chịu khó ăn mày quá khứ, nhắc lại những kỷ niệm thời còn mặn nồng hay yêu nhau kèm theo những lời hứa hay thề thốt sẽ không tái phạm thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Ngược lại gặp phải người vợ thuộc nhóm phụ nữ độc lập, cá tính mạnh, họ sẽ đóng vai khổ sở hối hận, đày đọa thân xác, vận động họ hàng hai bên nội ngoại vào cuộc. Những bậc cha mẹ dù có giận đến mấy, trách mắng xong vẫn sẽ khuyên nhủ người vợ tha thứ hàn gắn. Có cha mẹ nào muốn còn mình rơi vào cảnh đổ vỡ đâu. Nếu chưa đủ thì kéo cả con cái vào cuộc để níu kéo hoặc làm áp lực với vợ. Người đàn bà nào khi làm mẹ rồi cũng muốn con mình được đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác. Những đứa con là điều quan trọng nhất của họ, cũng chính là điểm yếu lớn nhất của họ. Nên họ chỉ còn cách tự an ủi số phận mình không tốt, cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân mà họ biết rõ không hạnh phúc trong nhạt nhẽo, chán chường vì trái tim đã chết.

Đàn ông ngoại tình là quyền của họ

Nhưng có cho họ được cái quyền đó hay không thì tùy thuộc vào người đàn bà được gọi là vợ. Vô số lần những người đàn bà hỏi nhau cái câu: "Khi chồng ngoại tình thì họ phải làm sao?". Thôi thì nhiều ý kiến phân tích khác nhau dĩ nhiên ai cũng cho mình đúng mình có lý bởi không trường hợp nào giống gia đình nào, khác xa nhau môi trường sống và hoàn cảnh hiện tại. Đàn bà Việt Nam chúng ta nổi bật với đức tính nhẫn nhịn, chịu đựng nên đa số thường khuyên nhau tha thứ hàn gắn.

Nhưng hàn gắn thì dĩ nhiên chẳng thể nào hoàn toàn lành nguyên được như xưa. Trong đầu họ luôn tồn tại một mối hoài nghi là liệu chồng có tái phạm chuyện ngoại tình nữa không? Bởi vì nhiều người được tha thứ không phải chỉ một lần nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Họ có hạnh phúc yêu nhau như ngày cũ không? Chỉ có chính người trong cuộc mới biết mà thôi. Từ bỏ một người chồng ngoại tình giống như việc chấp nhận một vết sẹo trên người mình. Còn tiếp tục với một người chồng từng ngoại tình thì đồng nghĩa với việc sống cùng một vết thương mãi mãi không lành theo năm tháng. Vết thương ấy có thể rỉ máu nứt toát ra bất cứ lúc nào khiến bạn đau đớn dù đã qua bao nhiêu năm tháng. Vì đàn bà là sinh vật nhạy cảm nên chỉ cần một điều gì đó khơi gợi hoặc khi vợ chồng bất hòa thì vết thương đó lại âm ỉ nhức nhối.

Con người không phải thần thánh nên chuyện sa ngã là thường tình. Nhất là khi đàn ông thuộc phái mạnh yêu thích cảm giác săn đuổi. Các anh bị thu hút trước một hình thể xinh đẹp nào đó. Thậm chí là khao khát ao ước được một lần trăng gió thì cũng là không có gì là xấu xa hay đáng lên án cả. Nhưng trước khi háo hức bước vào cuộc phiêu lưu tình ái mới, thay vì hình dung thời khắc hoan lạc bên người mới ra sao, mong các đức ông chồng hãy dùng một phút để suy nghĩ nếu vợ mình biết chuyện này. Dùng một phút để cân nhắc một đêm trai gái có thể đánh đổi bằng một gia đình được dựng xây ngần ấy năm. Nếu các anh yêu thương vợ và thật sự trân trọng gia đình thì hãy dừng ngay lại trước khi quá muộn màng.

Đàn bà đúng là bị những điều mà gia đình ràng buộc nhiều hơn đàn ông, chịu thiệt thòi cũng nhiều hơn khi gia đình tan vỡ nhưng không có nghĩa là họ không thể, không dám bứt phá đập bỏ cái họ đã xây nên. Đàn bà nào cũng cần tấm chồng để nương dựa bởi vì họ yếu mềm hơn đàn ông trong tình cảm cũng như trong cuộc sống. Nhưng đâu có nghĩa là họ không có đủ một lần mạnh mẽ để buông tay.