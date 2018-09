Khi các nàng đưa trai giàu lên bàn cân

Bạn nên nhớ rằng thế giới thượng lưu thường có rất nhiều cám dỗ. Bạn có chắc chắn anh ta luôn chung thủy với bạn sau những thương vụ làm ăn, sau những ly rượu?

Thời buổi xã hội phát triển, đồng nghĩa với lựa chọn của các nàng ngày càng được nâng cấp hơn. Ngày trước, chúng ta phân vân giữa trai giàu và trai nghèo, bây giờ chúng ta lại phải đắn đo xem nhà giàu hay tự làm giàu thì hơn. Thế cũng đủ biết các chàng trai nghèo giờ đã chẳng còn mấy xăng ti mét vuông chỗ đứng để xếp hàng cầm cưa. Ừ thì các nàng bây giờ cũng nắng mưa, dưa cà khó chiều lắm. Yêu mà thiếu thốn sao chịu được. Nhất là các nàng bây giờ đang xuân sắc, xinh đẹp, thông minh, học rộng, hiểu sâu thì tội gì không tậu lấy một anh xứng tầm chiều chuộng đón đưa.

Nhưng khổ nỗi, đại gia cũng có nhiều loại, tiểu nhân, quân tử đủ cả. Do vậy, mặc dù mang biệt hiệu nàng cáo, nhưng đôi khi cũng nên cẩn thận giữ an toàn cho tình yêu của mình. Tôi thấy có rất nhiều cô gái trẻ lựa chọn yêu kiểu đại gia “tự làm giàu” hay còn gọi tạm là những người có chí vươn lên. Họ đưa ra rất nhiều lý do đại loại như: Bạn có cơ hội sánh vai cùng anh ấy từ những năm tháng bần hàn đến khi giàu sang, bạn sẽ được thiên hạ tôn vinh với hình mẫu “đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”, bạn sẽ nhận được sự biết ơn và trân trọng vô cùng của anh ta,hay đơn giản chỉ là để phòng xa nhỡ sau này anh ta phá sản thì ơn trời, nhờ cái “chí lớn” sẵn có bạn không lo chết đói hay vô gia cư blah blah… các ích lợi khác khi yêu trai tự làm giàu. Vâng các lý do của bạn rất có lý. Nhưng tôi chợt nghĩ, bạn có tính đến các tính cách mặt trái của anh ta hình thành nhờ quá trình tự làm giàu ấy không?

Ví dụ nhé: Anh ta là một tên tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, tình huống hay thẳng toẹt ra là một kẻ ki bo kẹt xỉ. Hẳn là khi đã phải lăn lộn kiếm tiền thì không ít người sẽ tôn thờ nó thái quá. Bạn thấy trong ví hắn có cả đống tiền nhưng mỗi lần chi tiêu thì câu cửa miệng luôn đính kèm từ “mắc”. Chính vì thế, tôi gọi họ là những “giáo sư tiền học”. Gần bên những người kiểu này, bạn thường xuyên được nghe những bài thuyết giảng về giá trị đồng tiền và cách sử dụng chúng sao cho hợp lý. Kiểu như chúng ta nên vào công viên, ngồi ghế đá tâm sự vì có khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, ít bị làm phiền và soi mói thay cho việc vào một quán cà phê mà chi phí cho một ly cà phê bao gồm cà không gian, ánh sang, chỗ ngồi…à còn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nữa.

Thêm nữa, bạn nên nhớ rằng thế giới thượng lưu thường có rất nhiều cám dỗ. Anh ta thuộc mẫu tự làm giàu nghĩa là anh ta là người của thế giới khác trước khi bước chân vào giới của những đại gia giàu có. Bạn có chắc chắn anh ta luôn chung thủy với bạn sau những thương vụ làm ăn, sau những ly rượu? Đàn ông chẳng thể chắc chắn điều gì trước một thân hình bốc lửa và sexy. Cứ thử tưởng tượng ra một ngày đẹp trời nào đó, anh ta đá bạn bay tít lên cột cờ và tay trong tay với một ả chân dài, quý phái và hấp dẫn hơn bạn nhiều lần. Chắc chắn là sẽ rất khó quên đấy, tốt nhất là đừng để điều đó xảy ra.

Điển hình của mẫu đàn ông tự làm giàu là khối lượng công việc của họ rất lớn. Đặc điểm của những anh chàng này là anh ta thường bắt đầu làm việc trong khoảng thời gian từ 11h đêm và không lên giường trước 3h sáng. Đáng nhẽ đó phải là thời điểm để “yêu” khi ở gần, và tâm sự khi ở xa. Nhưng, anh ta là thế. Làm việc 16h/ ngày trừ 5h cho giấc ngủ và 3h còn lại dành cho vệ sinh cá nhân, tập thể thao…và yêu bạn. Mà thường thì 3h đấy của anh ta và của bạn chẳng mấy khi trùng nhau. Ngay cả lúc tán gẫu với bạn, chủ đề anh ta nói hay nhất, hứng thú nhất, lưu loát, nuột nà nhất vẫn là công việc. Câu cửa miệng của anh ta sẽ là: ”Anh vừa ký được hợp đồng với công ty ABC”, “Anh vừa mới nhận dự án XYZ”… Tin tôi đi, tuýp người này cực kỳ yêu công tiếc việc, họ say mê công việc, đặt nhiều tình cảm và hy vọng vào nó, chăm chút nó hơn hẳn chăm chút bạn. Nhiều lúc, tôi tưởng rằng họ đã bị công việc ăn mất linh hồn. Nếu công việc có thể cưới được thì tôi dám chắc rằng họ sẽ chọn nó làm bạn đời thay vì một cô gái.

Dừng bới móc những chàng tự lập nghiệp ở đây. Vì ít ra họ cũng là những người có chí và đáng được tôn trọng chỉ là tôi muốn nhắc nhở các bạn nữ đừng chỉ nhìn các chàng ấy dưới một màu sắc, đừng quá tôn trọng rồi hóa thành tôn thờ. Để rồi nhỡ yêu thật thì bạn sẽ vô cùng chật vật để nhích dần thứ bậc của mình trong long anh ta.

Bên cạnh những nàng trẻ trung muốn song hành cùng những chàng trai tự làm giàu còn không ít những cô gái trưởng thành có suy nghĩ khá già dặn, họ quyết đoán với lựa chọn chàng nhà giàu, tạm gọi chàng thuộc kiểu “nhà mặt phố,bố buôn ô tô”. Với vô vàn lý do được đưa ra và những lý do này vô cùng hợp lý như:" Trai nhà giàu khá tâm lý, biết cách chiều lòng phụ nữ". Họ thường để ý tìm hiểu những mong muốn tiểu tiết của các nàng, rồi thực kế hoạch đáp ứng nó một cách phóng khoáng, bất ngờ và vô cùng lãng mạn. Những hành động như vậy của họ có thể khiến bạn lụi tim bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Họ là những chàng trai sinh ra xung quanh mọi thứ vốn đã được đáp ứng đủ đầy. Do vậy, nếu khôn khéo họ chỉ cần đầu tư học các kỹ năng bao gồm cả kỹ thuật đốn tim phái đẹp.

Nhưng đừng vội để những món hàng đắt tiền của bất cứ chàng nào hạ thấp giá trị của bạn nhé. Cũng đừng vì quá siêu lòng mà mất tỉnh táo, để bản năng phán đoán ngủ quên không thèm nhìn nhận anh ta đến với bạn là thật lòng hay bông đùa. Những gã giàu có từ trong trứng, nếu may mắn khôn ngoan đa số sẽ trở thành những tay sát thủ tình trường với tên các cụ ngày xưa vẫn hay gọi là Sở Khanh. Nhớ nhé, nếu gặp những gã này, cứ lạc quan là bạn may mắn đi. May mắn vì bạn sẽ được tận hưởng tất cả những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của tình yêu, thêm cả sự hãnh diện vì được sánh đôi với đại gia. Tuy nhiên, cần tuyệt đối tỉnh táo để xác định điểm dừng tại đâu, lúc nào nên rút, rút thế nào cho êm đẹp, để tránh cảnh hoang mang rối trí, khóc dở mếu dở. Xác định đến với kiểu đàn ông này bạn cần đảm bảo rằng mình ít nhất nắm giữ thần kinh thép để có thể tung chiêu trò và cân não với anh ta. Đừng vô tình để mình trở thành một quân tốt trên bàn cờ tình ái của hắn.

Một thể loại cũng khó nhằn nữa mà tôi đã gặp, đó là chàng “con cưng của mẹ”. Những chàng này có đặc điểm khá nổi là chẳng có gì trong óc mà cũng cóc có gì trong túi. Mẹ gọi dạ bảo vâng. Tiền có bao nhiêu mẹ quản lý. Lúc duy nhất mà anh ta cầm tiền trong tay là khi mẹ sai đi mua đồ. Yêu chàng bạn sẽ phát ngán với điệp khúc “để anh hỏi mẹ..” ,”mẹ anh bảo…”. Mẹ anh ta sẽ trở thành giám sát viên cuộc tình của bạn, quyết định hai bạn hẹn hò ở đâu,nên ăn món gì,quen nhau bao lâu thì lên giường… Rất có thể nếu sau này bạn có tính chuyện tiến đến hôn nhân mà mẫu hậu lại thích một cô khác thì chàng chắc cũng “Xin lỗi em, mẹ anh bảo thế”. Thế nên bạn à,gặp chàng trai kiểu này thì giàu và tốt đến thế nào cũng nên rơi vào sổ đen thôi.

Kiểu chàng cuối cùng tôi muốn nhắc đến ở đây là mẫu đàn ông gia trưởng , bảo thủ. Đây là mẫu nổi tiếng và phổ biến nhất trong cánh nhà giàu, một loại hình tính cách ngấm sâu từ trong máu ngay từ khi sinh ra, các chàng đã mặc định quyền của mình là như thế. Tính bảo thủ và gia trưởng thì không quá khó để nhận ra, chỉ cần bạn có cơ hội tiếp xúc một thời gian ngắn và để ý một chút là thấy được. Cơ bản là anh ta luôn đúng, nếu anh ta sai và bạn dùng mọi lập luận có lý phản bác lại, mà không làm anh ta lay chuyển thì nên xem lại điều trên. Mọi vấn đề luôn được anh ta giải quyết bằng tiền. Khi hai người đi ăn, anh ta thường hay soi mói và phàn nàn về nhân viên phục vụ cũng như thức ăn mặc dù bạn thấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nói chung là anh ta khó chiều và có tính áp đặt mọi thứ. Có thể bây giờ đang trong thời gian tán tỉnh nên với bạn anh ta vẫn giữ một lớp mặt nạ lịch thiệp. Quen lâu, bạn sẽ nhận thấy tư tưởng “ta là một,là riêng, là thứ nhất” luôn ẩn hiện trong mỗi lời nói và hành động của anh ta. Nếu bạn nghĩ như thế chưa đến mức tệ lắm thì cứ thử tiến tới với những gã này, rồi xem mọi sở thích hay cá tính vốn có của bạn có bộc lộ nổi không. Tôi dám cá là hắn sẽ luôn dành quyền quyết định chuyện bạn mặc váy màu gÌ, dài hay ngắn, đi giày nào, cao gót hay đế bệt đi ăn ở đâu... Tóm lại, yêu hắn, bạn sẽ giống một cô robot có thể thực hiện các hành vi của loài người. Nghĩ kỹ xem, yêu nổi không?

Có một rắc rối lớn là tất cả những điểm đẹp và xấu mà tôi vừa điểm danh phía trên đều có thể xuất hiện ở bất kỳ đại gia nào, bất kể anh ta tự làm giàu hay con nhà giàu. Dễ hiểu thôi, vì họ là đàn ông mà lại có cùng điều kiện căn bản là nhiều tiền. Đàn ông lại là giống vô cùng đơn giản nên chuyện họ có cùng nét cá tính như nhau cũng không phải là không thể. Có đưa họ lên cân đong đo đếm phụ nữ chúng ta cũng chỉ thêm đau đầu, nhức não. Thay vì ngồi nhà cầm bông hoa hồng rồi vặt từng cánh, miệng mấp máy “nhà giàu”, “tự làm giàu” bạn có thể đồng ý hẹn hò và trải nghiệm với chính anh ta và nhớ xem lại những điều kể trên rồi hãy đưa ra quyết định.