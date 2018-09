Khánh Thi xúc động khi được dự buổi nói chuyện với ông Obama

Nữ kiện tướng dancesport cho biết không hiểu vì sao cô và các bạn trẻ khác đã rất xúc động khi ông Obama bước vào khán phòng và nở một nụ cười thân thiện.

Sau chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Obama, rất nhiều doanh nhân, thủ lĩnh, các bạn trẻ có dịp được tiếp xúc và dự buổi diễn thuyết của ông. Nhiều sao Việt cũng có vinh dự được tham gia buổi nói chuyện đó như hoa hậu Đặng Thu Thảo, rapper Suboi, diễn viên Lan Phương hay kiện tướng dance sport Khánh Thi...

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và bày tỏ lòng ngưỡng mộ khi được gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe cuộc trò chuyện của Tổng thống Obama. Nữ kiện tướng đã phải tới rất sớm để xếp hàng giống bao bạn trẻ khác để vào cửa. Phải chờ lâu và thời tiết xấu nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, thích thú. Khánh Thi còn chia sẻ thêm những điều mà cô ngưỡng mộ ở sau buổi nói chuyện với Tổng thống Obama như: quy định nữ đặt câu hỏi trước rồi mới tới nam, ông Obama luôn mỉm cười với tất cả mọi người, đùa vui trong từng câu nói...

Dòng chia sẻ của Khánh Thi nhận được rất nhiều ủng hộ ngày sau thời gian ngắn đăng tải.

Nguyên văn cảm xúc của nữ kiện tượng Khánh Thi khi được tham dự buổi nói chuyện với Tổng thống Obama:

"Sáng nay được bên Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM mời tới dự cuộc gặp gỡ nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Giấy mời vào cửa là 8h30 sáng nhưng khi 7h Thi tới thì đã đông người đứng xếp hàng vào cửa. Những người được mời hôm nay nằm trong nhóm YSEALI (Sáng kiến lãnh đạo trẻ ). Do Thi đến sớm nên việc tất nhiên là phải chờ lâu may mà trời không mưa dù lúc đó giông và mây đen hơi kéo đến.

Đúng 8h30 chúng tôi xếp hàng nối dài và theo thứ tự xét duyệt để qua cửa an ninh. Theo như vé mời thi ai đến trước vào trước và được tìm chỗ ngồi trước. Có vẻ như hơi ngược lại là ai đến trước thì bị các bạn leader bắt ngồi lên cao và không ưng ý. Ai vào sau thi lại được ngồi chỗ ưu tiên như dành cho khách VIP. Điều này khiến rất nhiều người không hài lòng khi phải dậy sớm để xếp hàng vào trong với hy vọng tìm được chỗ ngồi tốt. Cái này có vẻ như mấy bạn đó không đọc rõ quy định như được mời!

Thi ngồi đó 2 tiếng đồng hồ chờ đợi và rất lạnh. Do chờ đợi lâu nên cữ hễ khi chính khách nào bước vào thì khán phòng vỗ tay râm ran như tưởng đó là Ngài Tổng thống đến. Và đúng như mong đợi Ngài bước vào nở một nụ cười thân thiện. Lúc đó Thi cùng rất nhiều bạn đều có một tâm trạng chung là xúc động và không hiểu vì sao. Có lẽ đây là cảm xúc mà mình dành cho thần tượng của mình? Hay bởi vì ở họ có một luồng điện mạnh khiến cho ai gặp họ cũng dễ nức nở kêu than.

Trước đó, Khánh Thi đã rất vui vẻ, cảm kích khi nhận được giấy mời tham dự buổi nói chuyện cùng ngài Obama.

Những điều hay mà Thi thấy ở Ngài:

- Luôn nở nụ cười và gương mặt hóm hỉnh, không căng thẳng.

- Mặc vest khi đọc diễn văn và mặc sơ mi khi trả lời câu hỏi mọi người đặt ra.

- Tự ra quy định cho mọi người rằng phải là nữ rồi đến nam đặt câu hỏi rồi cứ thế chia ra. Không được một vế cho bình đẳng.

- Ngài đi đủ 4 hướng khán đài để trả lời câu hỏi và luôn nhin thẳng vào các bạn trẻ ở cả 4 hướng để trò chuyện khiến cho ai cũng cảm giác: "Ôi ngài ấy đã nhìn đến tớ".

- Hay uống nước (cà phê gì đó) như đang tiếp khách ở nhà và tạo được cảm giác không bị đơ trên sân khấu.

- Hay đùa vui trong từng câu nói. "Ồ thế à, tôi sẽ ở đây một tuần nhé! Con gái tôi hay dùng phone, nó lên Facebook và sefie như mọi người, tôi cũng cần học điều đó"... Hoặc "như Sơn Tùng MTP, hoặc "Suboi rap đi rồi hãy hỏi" và hỏi luôn là "Bạn vừa rap gì thế?".

- Xử lý tình huống khôn khéo và cực nhanh nhạy khi có cô bé đặt câu hỏi nhưng mic bị hỏng thì được Ngài nói hãy dùng mic của tôi nhé.

- Bắt tay từng người tuy chưa phải là tất cả. Trong đó có tôi và được hỏi thăm: "How are you?". Mặc dù đó chỉ là xã giao nhưng khiến tôi suýt khóc vì sung sướng.

- Luôn thân thiện, trả lời đúng thực tế chứ không xa vời. Ngài nói hẳn bản thân mình đã cố gắng thế nào khi được ông bà nuôi từ bé. Ngài nói một chút về gia đình, các bạn trẻ và luôn hướng mọi người tập trung vào vấn đề chính các bạn quan tâm.

- Sẵn sàng chờ đợi lắng nghe chứ không tỏ vẻ xạo và xã giao.

- Luôn nói cảm ơn trong mọi trường hợp có thể và lúc ra về để lại trong lòng hầu như tất cả mọi người hai từ "ngưỡng mộ".