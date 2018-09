Khách Tây phải mua túi bánh rán mật giá 700.000 đồng ở phố cổ Hà Nội

Cộng đồng bức xúc, cảm thấy hổ thẹn thay vị khách người nước ngoài đến Việt Nam khi bị 'chặt chém' như vậy.

Sự việc khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch bị "chặt chém" không còn xa lạ gì nhưng mới đây, thêm một câu chuyện khách nước ngoài phải mua một túi bánh rán mật với giá 700.000 đồng trên phố cổ đã gây chú ý trong cộng đồng. Tài khoản T.A, người chứng kiến câu chuyện, đã chia sẻ trên Facebook.

"Nhìn thấy vị khách cầm trên tay túi bánh rán, Nga quay ra nói với mình:

- Bà này chắc lại vừa bị lừa mua bánh rán rồi chị ạ.

Tiện mồm tôi hỏi:

- How much you pay for that?

Đụng đúng bức xúc, bà tuôn một tràng.

- Bạn sẽ không tin tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó đâu. Họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi, tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó. Tôi mở ví ra thế này và họ lấy của tôi một tờ 500.000 và một tờ 200.000 sau đó bỏ đi. Họ lấy tiền của tôi. 700.000 cho chỗ đó, bạn có tin không?".

Câu chuyện được tài khoản T.A đăng tải.

Tài khoản này còn chia sẻ: "Sau đó, bà ấy có hỏi mình có lấy cái bánh đó không vì nó quá ngọt, bà ấy không ăn nổi. Thực tình mình cũng không thể nào ăn nổi và cũng chả bao giờ ăn. 700.000 đồng cho cái thứ vứt đi.

Mình chẳng biết nói gì vì là người Việt Nam và tự nhiên thấy xấu hổ dã man. Những người khách nước ngoài khi đến Việt Nam hẳn họ đã được nghe những điều tốt đẹp về đất nước mình, vậy mà sự thật lại chẳng như mơ. Chỉ biết khuyên họ vì họ là người nước ngoài nên bất kể mua bán cái gì ở Việt Nam cũng nên cẩn thận và tìm hiểu trước, đặc biệt là mấy bà bán bánh rán, mấy thanh niên đội mũ lưỡi trai đánh giày phong cách ăn cướp, người ta đang đi cứ lột giày người ta ra đánh, sửa, vá, thay miếng lót rẻ mạt rồi lấy tận 500.000 đến 700.000 đồng. Sống bằng nghề lừa đảo vui bây giờ nhưng sau này bị quả báo chẳng hiểu có vui được nữa không".

Túi bánh rán mật bé tẹo nhưng có giá trên trời 700.000 đồng

Câu chuyện sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng phẫn nộ, đã có hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Tài khoản Trần Anh bình luận: "Mình là người bán hàng và cũng đã hiểu tình cảnh này. Đây là cái "tâm" của mỗi con người kinh doanh. Đừng vì một con sâu làm ảnh hưởng đến những hình ảnh đẹp vốn quý đất nước mình".

Facebooker Quỳnh Nguyễn viết: "Thực sự rất ghét kiểu ăn chặn tiền trắng trợn như thế. Kiểu họ nghĩ chả mấy khi có người ngoại quốc đến nên lột được đồng nào hay đồng ấy. Đến khi bị lừa lại thì lại lăn ra ăn vạ kêu khổ kêu sở. Thất đức kinh khủng". "Có lần tao còn thấy có bà bán hàng cho khách tây gói tăm 500.000 đồng. Bảo sao khách du lịch không dám quay lại nước mình du lịch, nhiều lúc ngay bản thân người trong nước còn bị chặt chém chứ đừng nói khách du lịch”, tài khoản Nam Le bức xúc.

"Công nhận nhiều người bán hàng rong cũng có nhiều cái xấu, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại mấy du khách nước ngoài này đến một đất nước khác thì cần tìm hiểu về tiền tệ, bản đồ, thông tin... chứ đi mà trong đầu ù ù cạc cạc thì chẳng phải đến Việt Nam mà đến nơi đâu cũng bị lừa thôi", một Facebooker khác khách quan chia sẻ.

Ying Ying