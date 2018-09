Trước những tin đồn cho rằng ca khúc 'Ghen' do Min và Erik thể hiện đạo nhạc, cha đẻ của ca khúc này đã chính thức lên tiếng.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Khắc Hưng đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự không hài lòng trước những tin đồn: Ca khúc "Ghen" do Min và Erik thể hiện có nhiều điểm tương đồng về giai điệu với "I Got You" của nữ ca sĩ Bebe Rexha. Cộng đồng nghi ngờ cho rằng Khắc Hưng - người sáng tác ca khúc này đã đạo nhạc sản phẩm nhạc quốc tế. Em trai nhạc sĩ Khắc Việt đã không ngần ngại gắn thẻ thông báo với Bebe Rexha, mời cô lắng nghe ca khúc để có sự so sánh chính xác.

"Hey Bebe Rexha, em không giỏi tiếng Anh lắm, nhưng có bạn nào vào đây dịch hộ đoạn này cho chị ấy giúp tôi nhé: Em tag chị vào luôn kẻo mọi người lại nhầm tưởng bài 'Ghen' của em là sản phẩm đạo nhái bài 'I Got You' của chị. Em mời chị cùng công ty chủ quản của chị nghe bài của em xong rồi lên tiếng giúp em chứ không em oan quá. Bây giờ cứ cái gì na ná nhau là cư dân mạng lại bảo 'đạo', thật chẳng biết làm sao".

Nhạc sĩ trẻ còn bày tỏ nếu Bebe Rexha không có thời gian nghe cũng không sao: "Còn bạn nào mà chưa phục, muốn làm đến cùng cứ gửi mail hộ tôi sang bên Mỹ kèm link bài này rồi bảo bên họ nghe thử xem họ có kiện Hưng không hay là lại nói các bạn tai hư không biết nghe nhạc".

Khắc Hưng bất bình khi con đẻ “Ghen” bị tố đạo nhạc MV "I Got You" - Bebe Rexha Khắc Hưng bất bình khi con đẻ “Ghen” bị tố đạo nhạc MV "Ghen" - Min, Erik

Khắc Hưng bày tỏ sự thất vọng với người tung tin đồn anh đạo nhạc: "Trong khi tôi làm việc, sáng tạo, đạt được thành công cũng như kiếm ra tiền, bạn lại mất thời gian nuôi dưỡng sự ghen ghét của bạn, như chính bạn đang tự uống thuốc độc rồi rủa tôi chết vậy. Đừng tự làm khổ mình như vậy nữa! Hãy giỏi hơn tôi đi, tôi sẽ công nhận bạn, đừng dìm người khác xuống bằng những trò hèn hạ". Cuối cùng, tác giả Sau tất cả không quên gửi lời nhắn nhủ tới cộng đồng: "Một lời đến các bạn khán giả: nghe kỹ bằng đôi tai của mình, đừng đọc tiêu đề rồi vội comment".

Khắc Hưng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Những dòng chia sẻ của Khắc Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đã có hơn 12.000 lượt thích và hàng trăm ý kiến bình luận. Tài khoản Nguyễn Thành bình luận: "Chỉ giống chút đoạn đầu như thế chưa khẳng định được điều gì cả, đạo nhạc gì chứ vớ va vớ vẩn". "Bài của anh có đoạn bè hơi giống bài của Bebe nhưng không có gì là đáng kể", tài khoản Minh Nhật Tôn nêu ý kiến.

"Cuộc sống là như vậy mà anh, khi họ ghen tị với thành công người khác có sẽ tìm mọi cách dù vô lý nhất để thỏa mãn cái sự ghen tị tột cùng của họ", Facebooker Ly Nguyen chia sẻ. Tài khoản Nguyễn Minh Quý cũng viết: "Đừng để ý đến những kẻ ghen ghét đố kỵ tầm thường. Mình sẽ luôn ủng hộ và chờ đón những sản phẩm âm nhạc từ bạn. Cố lên".

"Riết bài nào mới tung ra thấy hot là lại có người tìm bài này bài kia na ná rồi bảo đấy là đạo. Rồi nó như thành cái trào lưu cho mấy người có tai mà không biết thưởng thức, nhờ vậy người ta khỏi bỏ tiền để PR", một tài khoản khác chia sẻ.

Ying Ying