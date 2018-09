Instagram rộ trào lưu tìm 9 bức ảnh hot nhất của năm

Trào lưu '2016 best nine' được cả các ngôi sao lớn trên thế giới hưởng úng.

Sau tính năng “Year in Review” trên Facebook, mới đây trên Instagram lại xuất hiện trào lưu “2016 best nine”.

Chi Pu đã có gần 6 triệu lượt like trong năm 2016.

Trào lưu này giúp người dùng tìm ra 9 bức ảnh có nhiều lượt like nhất trong năm trên Instagram. Để tham gia, người dùng cần truy cập vào link dẫn của ứng dụng, sau đó nhập tên tài khoản Instagram của mình vào. Trang này sẽ lọc ra 9 tấm hình có số lượt like cao nhất trong năm 2016, sau đó ghép lại thành một ảnh. Thông qua ứng dụng, người dùng còn nắm được tổng số ảnh đã đăng lên và tổng số like được nhận trong năm qua. Ứng dụng này sẽ chỉ áp dụng được đối với các tài khoản không để chế độ “Private Account”.

Trong năm 2016, Taylor Swift đã đăng 127 bức ảnh và nhận về hơn 200 triệu lượt like.

Đây không phải lần đầu Instagram giúp người dùng tìm ra các bức ảnh hot nhất trong năm. Năm 2015 đã có gần 7 triệu tài khoản tham gia trào lưu “2015 best nine”. Năm nay, hiện đã có hơn 40.000 người tham gia. Trong đó có nhiều người nổi tiếng trên thế giới như người dẫn chương trình Ellen DeGeneres, công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift, ca sĩ Selena Gomez…

Maruko Chan