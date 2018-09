Một số người bày tỏ mong muốn cô gái Hàn Quốc mau chóng ra bản thu âm hoàn chỉnh ca khúc này.

Han Sara, cô gái Hàn Quốc 16 tuổi, mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân bản cover ca khúc Cho ta gần hơn (Chi Pu) phiên bản bằng tiếng Hàn Quốc. Cô gái trẻ có giọng hát và các biểu cảm gương mặt chiếm được cảm tình của người xem.

Hotgirl Han Sara cover 'Cho ta gần hơn' của Chi Pu bằng tiếng Hàn

Han Sara (sinh năm 2000, người Hàn Quốc) là cái tên gây chú ý ở vòng giấu mặt The Voice 2017. Cô gái này đã có 7 năm sinh sống tại Việt Nam cùng bố nên ngoài tiếng Hàn, cô còn có khả năng nói tốt tiếng Việt. Hiện tại, bên cạnh việc học tập tại trường quốc tế ở TP HCM, Han Sara còn tham gia các show truyền hình. Cô còn góp mặt với vai trò diễn viên trong một số MV ca nhạc.

"Làm thêm bản audio hoàn chỉnh đi chị ơi, lúc mới vào cứ ngỡ nghe nhạc phim Hàn không ấy, thích quá", Facebooker Dan Lionel nói. Người dùng Facebook Hoài Nam bày tỏ: "Đáng yêu lắm em gái, cứ mộc mạc, dễ gần vậy là gây thiện cảm rồi. Chúc cho em sẽ luôn tỏa sáng trong thời gian tới". Tài khoản Lien Em chia sẻ: "Nghe mát tai, chuyên nghiệp hẳn ra ý. Hơn hẳn một số người hát tiếng Hàn mà nghe không ra tiếng Hàn. Chỉ tiếc là ngắn quá, hát hoàn chỉnh đi bạn".

"Người Hàn thì đương nhiên phát âm chuẩn rồi, cớ sao lại so sánh", tài khoản Ngọc Hân phát biểu. "Nói thiệt là nghe cái này không biết là do Han Sara hát nhỏ hay sao mà tôi không nghe được gì cả hay do tiếng Hàn hát nhanh nên bị lẹo", một Facebooker viết.

Ying Ying