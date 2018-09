Hoàng My: 'Xin lỗi bố mẹ vì con đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân'

Sau sự cố phát ngôn "Bão Damrey không thiệt hại bằng Hoa hậu" và nhận nhiều chỉ trích, Á hậu Hoàng My đã lên tiếng.

Sáng 11/11, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My đăng tải dòng status gửi lời xin lỗi đến bố mẹ vì đã để người khác sỉ nhục bản thân. "Cảm ơn cuộc đời đã một lần cho tôi được chạm đến tận cùng của sự nhục mạ, để tôi được thấy mình phản ứng thế nào với nó... Xin lỗi bố mẹ, con đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân đến như vậy. Con xin lỗi bố mẹ" - Á hậu Việt Nam 2010 viết.

Status xin lỗi của Hoàng My.

Ngay sau đó, nhiều bạn bè cũng như khán giả để lại nhiều bình luận chia sẻ và mong cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Facebook Huy Vuong động viên: "Đôi khi phát ngôn chưa chuẩn mực, do nóng vội hoặc nói chưa hết ý mà mình định nói gây hiểu lầm. Chuyện ấy là có thể tha thứ, miễn là mình biết cái sai để sửa là tốt rồi. Mình không làm việc xấu thì không phải ngại em à. Chúc em luôn tự tin và mạnh mẽ".

Facebook Thu Hien Dinh nhắn nhủ: "Cô gái. Những vấp ngã cho ta thêm cơ hội hoàn thiện mình. Không ai nắm tay được suốt cả ngày. Là người nổi tiếng, em sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói và hành động của mình. Biết sai, biết sửa. Đó là cuộc đời. Chị vẫn luôn yêu quý Hoàng My, vì mọi sự dấn thân em đã và đang sở hữu. Bước tiếp nhé. Trải nghiệm và cẩn thận hơn".

Trước đó, tối 6/11, Hoàng My đăng trên trang cá nhân chùm ảnh các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang làm từ thiện sau bão. Kèm theo đó, cô viết: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé Bán kết đã được ban tổ chức dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng một tỷ đồng. Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Dòng trạng thái này của Á hậu Hoàng My đã khiến dư luận phẫn nộ khi so sánh thiệt hại của bão Damrey gây ra cho người dân không nhằm nhò gì với bão dư luận của đương kim hoa hậu. Ngay sau đó, cô phải xóa bài đăng này trên trang cá nhân. Tuy nhiên nhiều người đã chụp lại dòng trạng thái của Á hậu và tiếp tục dành những lời không hay cho Hoàng My.

Status của Hoàng My đăng tối ngày 6/11 đang gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Cherry Trần