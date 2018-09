Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đáp trả thẳng thắn khi bị chê 'không bằng Phạm Hương'

'Tôi nghĩ tôi không cần giống bất kỳ ai, tôi là tôi và tôi có cách riêng của mình', Hoa hậu Việt Nam 2016 đáp trả.

Trên Instagram cá nhân, Hoa hậu Mỹ Linh khiến cộng đồng chú ý khi đăng tải hình ảnh khoe dáng bên bờ biển. Bức hình nhanh chóng nhận được hơn 8.000 lượt thích và các ý kiến bình luận, đánh giá.

Tài khoản Henry Wong viết: "Càng ngày càng xinh quá bé ơi, lúc dịu dàng lúc thì ngầu dễ sợ. Cưng quá". "Chị đẹp quá, càng ngày càng trưởng thành rồi. Thích chị lắm ý, luôn xinh đẹp như vậy nha", một tài khoản khác bày tỏ sự hâm mộ.

Bức hình hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải.

Tuy nhiên bên cạnh những lời ca ngợi, có ý kiến cho rằng Mỹ Linh không thật sự nổi tiếng như đàn chị Phạm Hương. Cụ thể, trong phần bình luận, một người bạn quốc tế đã bất ngờ so sánh Mỹ Linh và đàn chị.

"I'm not talking about intellectually, just about her appearance: she's "cute" but not luxurious and charismatic enough for that crown, just too basic, provincial and also amateur. Huong Pham is much more popular and "better" in many ways". (Tạm dịch: Tôi không nói về trí tuệ mà chỉ nói về vẻ ngoài của cô ấy. Mỹ Linh "dễ thương" nhưng không sang trọng và có đủ sức hút cho vương miện đó. Về cơ bản, cô ấy khá bình thường và nghiệp dư. Trong khi đó, Phạm Hương nổi tiếng và hơn Mỹ Linh ở nhiều phương diện).

Một fan quốc tế đã so sáng Mỹ Linh với đàn chị Phạm Hương.

Trước lời nhận xét đó, Hoa hậu Mỹ Linh đã đáp trả: "I think i dont need to look like anyone elses, i am myself, i have my own way. Don’t compare me with anybody, no one knows about the future. Thanks”. (Tạm dịch: Tôi nghĩ tôi không cần giống bất kỳ ai, tôi là tôi và tôi có cách riêng của mình. Đừng so sánh tôi với bất kỳ người nào, không ai biết trước được tương lai. Cảm ơn).

Mỹ Linh thẳng thắn đáp lại.

Trước lời lẽ đanh thép của Hoa hậu Việt Nam 2016, cộng đồng tỏ ra nể phục và lên tiếng bênh vực cô. Tài khoản Ni Tran viết: "Bạn có biết rằng việc so sánh với ai đó là không hay ho không? Không ai thích bị so sánh, hãy nhớ điều đó. Và tôi yêu cô ấy". "Tôi không hâm mộ cô ấy nhưng việc bạn so sánh cô ấy với người khác thật chẳng thú vị chút nào, đừng nói vớ vẩn nữa", một tài khoản khác bình luận.

Ying Ying