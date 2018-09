Hoa hậu Đại dương: 'Dù mọi người nói gì, tôi vẫn yêu gương mặt mình'

Dòng chia sẻ của Hoa hậu Đại dương Ngân Anh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng.

Trên trang cá nhân, tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh mới đăng tải hình rạng rỡ đời thường kèm dòng status viết bằng tiếng Anh: "Me in a life with my real age, the life without the flash of cameras or the dazzling light on stage. No matter who are commenting on my face, I still love it as my parents gave it to me. It is undeniable that this chubby face has made my own signature since I was very little" (tạm dịch: "Tôi trong cuộc sống với đúng tuổi thật, cuộc sống không có đèn flash của máy ảnh hay ánh sáng rực rỡ trên sân khấu. Dù mọi người có nói gì thì tôi vẫn yêu gương mặt bố mẹ đã ban cho. Không thể phủ nhận rằng khuôn mặt mũm mĩm này đã tạo nên thương hiệu riêng biệt về tôi từ nhỏ".

Hoa hậu Đại dương Ngân Anh chia sẻ: "Dù mọi người có nói gì thì tôi vẫn yêu gương mặt bố mẹ đã ban cho".

Dòng status của Hoa hậu Ngân Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Trước đó, việc Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 vướng phải nhiều tranh cãi bởi cộng đồng cho rằng nhan sắc của cô không xứng đáng để giành vương miện cao quý. Thậm chí, Ngân Anh còn cho biết cô từng phẫu thuật nâng mũi nhưng đã rút sụn để tham dự cuộc thi. Mới đây, một loạt hình ảnh với nhan sắc khác lạ trong quá khứ của cô cũng bị cộng đồng tìm lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhan sắc trong quá khứ và hiện tại của Ngân Anh gây nhiều tranh cãi.

Tài khoản Minh Hương bình luận: "Bây giờ thì thấy đẹp nhưng trước chưa làm đẹp thì cũng bình thường thôi. Mình vẫn thấy không công bằng cho những người đẹp đi thi khác". "Rõ ràng là nhìn ảnh hồi bé các nét hoàn toàn khác so với bây giờ, kể cả nhờ vào trang điểm cũng không thể làm thay đổi kiểu: mắt một mí thành hai mí được chứ nhỉ? Riết rồi quá chán với cái cuộc thi hoa hậu như này", Facebooker Thùy Dương phát biểu.

Facebooker Ngọc Xuyến nói: "Thì em cứ tự tin với gương mặt bố mẹ em ban cho em đi, còn sắc đẹp của em có được công chúng công nhận hay không là một chuyện khác nữa. Em là hoa hậu là người đẹp của công chúng mà không được công chúng công nhận thì cũng bằng không".

Người dùng Facebook Nghi Yến Huỳnh lại bênh vực: "Sao mọi người cứ nói cô hoa hậu này mãi thế nhỉ. Có thể cô ấy không phải là hoa hậu đẹp nhất nhưng cách cô ấy cứ xử khiến giám khảo cảm thấy cô ấy phù hợp để đội vương miện". "Người ta cũng là người và các bạn cũng là con người, đừng dùng lời lẽ cay độc quá, lời nói không mất tiền mua mà. Thật ra bạn ấy đâu có lỗi, sao không giỏi bắt bẻ BTC đi nếu các bạn không thấy xứng đáng", một tài khoản khác cho ý kiến.

Ying Ying