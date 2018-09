Hình ảnh Cao Ngân Next Top gầy trơ xương và câu chuyện khiến cộng đồng nể phục

Bị chảy máu liên tục do suy nhược cơ thể nhưng Cao Ngân vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình khiến không ít người xót xa.

Sau đêm chung kết Vietnam's Next Top Model mùa All Star, mọi sự chú ý đổ dồn về Cao Ngân khi cô xuất hiện trên sân khấu với thân hình gầy gò, thiếu sức sống, không khác gì "bộ xương di động". Ngay lập tức, Cao Ngân trở thành đề tài bàn tán, châm chọc của cộng đồng mạng. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh "gầy trơ xương" ấy là câu chuyện do người đàn ông được biết là có mối quan hệ thân thiết với Cao Ngân tiết lộ.

Người này viết: "Có những người ốm, mập vì họ làm cho họ ra như vậy: Nhịn ăn hoặc ăn quá nhiều. Khi đó chúng ta có thể trêu chọc họ, cười nhạo họ nếu trái họ về quan điểm cái đẹp nhưng vì đó là sự lựa chọn của họ nên họ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, Cao Ngân thì khác, em bị tai nạn ngay trước cửa nhà trọ mình, khi vừa xuống taxi thì có hai tên cướp lao đến giật balo đang mang trên người, kéo em thêm một đoạn đủ để làm thân hình mỏng cơm ấy gãy xương đòn và dập phổi nhẹ. Cao Ngân phải mất hơn một năm để cho những chỗ xương bị tổn thương về lại vị trí cũ. Tai nạn này khiến Ngân tưởng chừng như phải từ bỏ sự nghiệp nhưng chính ngọn lửa đam mê đã thôi thúc em trở lại với Next Top, trở lại với nghiệp mẫu và sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, dẫu có cố gắng đến mấy thì tai nạn cũng khiến sức khoẻ Ngân bị ảnh hưởng".

Câu chuyện hậu trường về Cao Ngân được chia sẻ. Nguồn: HHSB

Người này cũng cho biết thêm thời gian qua, Cao Ngân bị suy nhược cơ thế nhưng vì đam mê cô vẫn cố gắng làm việc để hoàn thành tốt vai trò của mình. "Thậm chí, trước giờ lên sàn diễn, Cao Ngân còn nói với bạn Tuấn Khanh rằng: Thôi để em cầm theo miếng khăn giấy, để lỡ máu có ra còn chấm kịp, không thôi có gì dơ đồ diễn, bị la chết", người này kể.

Qua đây, người đàn ông này cho rằng khán giả đã quá khắt khe khi cười nhạo, miệt thị Cao Ngân, anh bày tỏ: "Trước mỗi sự việc, mỗi người có một góc nhìn khác nhau nên việc mọi người thấy Ngân quá kinh khủng đến mức phải buông ra những lời nói không hay dành cho em đó là điều không có gì quá khó hiểu. Tôi chỉ mong sau khi đọc được bài viết này, mọi người sẽ cảm thông và dành sự yêu thương cho em nhiều hơn là trêu chọc".

Cao Ngân nhắn tin chia sẻ sự cố mà cô gặp phải với một người bạn.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã gây chú ý cộng đồng, với hơn 25.000 lượt thích và gần 1.000 ý kiến bình luận, chia sẻ. Tài khoản Vinh Hồ viết: "Tôi thấy cộng đồng hùa theo rồi chê bai thân hình người khác. Nào có ai muốn thế đâu, chỉ nhìn qua bề ngoài mà chưa tìm hiểu tường tận bên trong, giờ tôi đã hiểu vì sao Cao Ngân như vậy. Tội và nể cô ấy quá". Facebooker Thảo Amber chia sẻ: "Tôi không hiểu nó buồn cười chỗ nào nữa, từ hôm qua đến giờ thấy chị này bị 'bodyshaming' đúng là tội. Đừng đi trêu chọc cơ thể người khác và biến nó làm trò vui để thỏa cái mồm của bản thân".

"Sau khi đọc xong cái này em xoá luôn mấy hình chế nói Cao Ngân rồi. Phải chi mình biết thì đâu có cười người ta, từ nay làm gì phải suy nghĩ trước mình đúng hay sai", một tài khoản khác chia sẻ.

Ying Ying